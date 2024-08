L'Ukraine exécute une attaque massive de drones sur Moscou, selon la déclaration du maire.

Moscou a connu l'une de ses plus grandes attaques de drones de l'histoire mercredi, selon le maire de Moscou, avec les unités de défense russe abattant au moins 10 drones se dirigeant vers la ville. Certains de ces drones ont été abattus au-dessus de Podolsk, une ville située à 38 kilomètres (24 miles) au sud du Kremlin, a annoncé le maire Sergei Sobyanin sur Telegram à 4h43.

Les systèmes de défense aérienne du ministère de la Défense sont toujours en train de repousser activement les attaques de drones hostiles, selon Sobyanin.

Cette attaque contre Moscou est considérée par Sobyanin comme l'une des plus importantes utilisant des drones. Il a ajouté qu'ils surveillaient continuellement la situation.

Les premières données après l'invasion n'ont signalé aucun décès ni dégâts.

Ukraine a précédemment lancé un ou deux drones contre Moscou, mais avec un impact insignifiant.

Au cours des derniers mois, Kiev a intensifié ses attaques aériennes sur le territoire russe, affirmant que l'objectif est d'affaiblir l'infrastructure liée à la guerre de Moscou. Ils soutiennent que leurs attaques sont une riposte aux frappes persistantes de la Russie sur le territoire ukrainien.

L'ampleur de l'attaque de mercredi a dépassé un événement de mai 2023, lors duquel au moins huit drones ont été systématiquement abattus au-dessus de la capitale, avec le président Vladimir Poutine les qualifiant de tactique de intimidation et de provocation de Kyiv.

Les autorités russes ont pour habitude de ne pas revealing l'ampleur complète des dégâts causés par de telles attaques, ne divulguant que les drones abattus par leurs défenses aériennes.

Les deux côtés sont connus pour sous-estimer l'ampleur des dommages que leurs opérations causent, sauf si des infrastructures résidentielles ou civiles sont endommagées, ou si des civils sont tués.

L'attaque de Moscou faisait partie d'une opération plus large de drones menée par l'Ukraine, avec les défenses aériennes abattant également 18 drones au-dessus de la région de Bryansk à la frontière et des drones et missiles séparés dans d'autres régions, selon les autorités russes.

Il n'y a eu aucun décès ni dégâts signalés suite à l'attaque de la région frontalière de Bryansk, selon le gouverneur de la région, Alexander Bogomaz, sur Telegram.

L'agence de presse russe RIA a rapporté que deux drones avaient également été abattus au-dessus de la région de Tula, à la frontière avec la région de Moscou.

Partout ailleurs, le gouverneur de la région de Rostov, Vasily Golubev, a rapporté qu'un missile lancé par l'Ukraine intercepté n'avait causé aucun dommage sur leur territoire, sans aucun blessé signalé.

