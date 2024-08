- L'Ukraine établit pour la première fois un commandement militaire en Russie

Après leur avancée dans la région russe de Kursk, l'Ukraine renforce la pression sur Moscou en établissant un quartier général militaire. Sous la direction du major général ukrainien Eduard Moskalyov, le quartier général sera responsable de maintenir l'ordre et de répondre aux besoins urgents de la population, a déclaré le commandant en chef Oleksandr Syrskyi lors d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi. L'Ukraine a insisté sur son respect du droit humanitaire international pendant son offensive terrestre en cours depuis le 6 août.

Après avoir perdu le contrôle d'une partie de la région de Kursk et avoir laissé des personnes derrière lui, l'Ukraine doit assurer leur approvisionnement, a déclaré le ministère des Affaires étrangères ukrainien à Kyiv. Les défenseurs de l'Ukraine prennent soin de la sécurité des personnes laissées par la Russie, a ajouté le ministère.

Kyiv signale 82 lieux sous contrôle ukrainien

Le commandant en chef des Forces armées, Syrskyi, a également déclaré que l'armée ukrainienne a pris le contrôle de 82 lieux et de 1 150 kilomètres carrés de territoire depuis le début de l'offensive. Selon Kyiv, les troupes ukrainiennes ont avancé de 500 mètres à 1,5 kilomètre, moins que les jours précédents. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées indépendamment. Il s'agit de la première telle avancée depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Selon des rapports russes non vérifiés, environ 12 000 soldats ukrainiens sont entrés dans la région de Kursk, avançant prétendument de 35 kilomètres sur le territoire russe. Le portail d'actualités russe critique du Kremlin "Meduza" et d'autres experts ont cependant considéré ces allégations ukrainiennes comme exagérées. Selon Meduza, Kyiv contrôle 45 à 50 localités sur une superficie de 500 à 700 kilomètres carrés. La situation dans la région contestée est très dynamique, avec des rapports de force constamment changeants.

Moscou annonce un renfort de troupes dans les régions frontalières

Le ministre russe de la Défense Andrei Belousov a convoqué une réunion de crise à Moscou avec des représentants de l'État-major général et d'autres officiels. Il a annoncé un renforcement des troupes et des ressources pour les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk frontières avec l'Ukraine. L'État-major a préparé un plan avec des mesures supplémentaires, a déclaré Belousov. "Cela concerne principalement l'amélioration du système de gestion des troupes en coopération avec d'autres agences de sécurité", a-t-il déclaré lors de la réunion sur la protection des régions frontalières russes.

Il supervisera personnellement la mise en œuvre du plan, a-t-il déclaré. L'objectif est de protéger l'intégrité territoriale de la Russie, la population et l'infrastructure dans les régions frontalières. Selon le plan, le ministère de la Défense, le FSB, le garde national et d'autres agences de sécurité coordonneront leur travail mieux.

L'incursion de troupes ennemies avec des chars et de l'artillerie lourde a suscité une surprise générale parmi la population russe quant à l'état de ses frontières. Le FSB, chargé de la sécurité des frontières, signale presque quotidiennement l'arrestation de suspects et de saboteurs réels travaillant pour l'Ukraine et les opposants à la guerre, mais a manqué l'accumulation d'un contingent entier de troupes de Kyiv dans la région ukrainienne de Sumy avant de traverser la frontière russe.

Le ministère de la Défense à Moscou a annoncé que l'armée russe dans la région de Kursk a repris le contrôle du village de Krupez et a réussi à repousser des attaques ukrainiennes dans certaines zones. Des blogueurs militaires russes, qui avaient été critiqués par le ministère pour des déclarations erronées, ont également confirmé cela. Dans la région de Belgorod, une tentative de soldats ukrainiens de saisir du territoire russe a été contrecarrée, a-t-on rapporté.

Russie évacue un autre district dans la région de Kursk

Entre-temps, les autorités de la région de Kursk ont ordonné l'évacuation d'un autre district. Les habitants du district de Glushkovsky, à environ dix kilomètres de la frontière ukrainienne, sont déplacés en sécurité, a annoncé le gouverneur Alexei Smirnov. Avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, plus de 17 500 habitants étaient enregistrés dans ce district. Smirnov a également signalé une autre alerte aérienne dans la région de Kursk en raison de menaces de tirs de roquettes depuis le côté ukrainien.

Smirnov a rencontré le député adjoint du chef de l'administration présidentielle, Sergei Kiriyenko, à la centrale nucléaire de Kursk. Kiriyenko, un proche conseiller du chef du Kremlin Vladimir Poutine, a inspecté la situation après le renforcement des mesures de sécurité là-bas. Après avoir visité le site de construction de la centrale nucléaire de Kursk-2, Smirnov a déclaré que les travaux sur le nouveau réacteur se déroulaient selon le plan et devraient être terminés en décembre. Il y avait eu des craintes de combats autour de la CNu et une menace nucléaire potentielle.

Jusqu'à présent, plus de 120 000 personnes ont été déplacées en sécurité. La Russie a déclaré ses régions frontalières de Kursk, Belgorod et Bryansk comme zones d'opérations anti-terroristes, ce qui implique également plus de personnel et de ressources de l'appareil militaire. Dans la région de Belgorod, Moscou a déclaré l'état d'urgence de signification nationale, comme elle l'avait fait précédemment dans la région de Kursk.

Selon les déclarations de Zelensky, l'Ukraine veut augmenter la pression sur l'adversaire russe par son offensive pour mettre fin au conflit et entamer des négociations de paix. Entre-temps, les troupes russes dans la région ukrainienne de Donetsk ont signalé la capture de plus de villages.

Compte tenu de l'escalade récente dans la région de Kursk, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a insisté sur l'importance de respecter le droit humanitaire international pour les personnes déplacées laissées par les forces russes.

Au milieu du conflit en cours, l'objectif principal de l'armée ukrainienne reste d'assurer la sécurité et le bien-être de la population sous son contrôle, a déclaré le major général Eduard Moskalyov.

Lire aussi: