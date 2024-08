L'Ukraine démantèle des infrastructures cruciales à Koursk, ciblant spécifiquement deux ponts importants.

Selon des sources ukrainiennes, les troupes dans la région de Kursk progressent de 1 à 3 kilomètres. Simultanément, elles semblent détruire deux ponts clés qui pourraient être utiles pour une éventuelle contre-attaque russe impliquant des engins mécaniques lour. Cependant, des avancées similaires dans la région adjacente de Belgorod n'ont pas été couronnées de succès.

Les sources ukrainiennes affirment avoir démoli deux ponts stratégiquement importants dans le district de Gluschkow à Kursk. Selon l'agence de presse russe TASS, les ponts sur la rivière Seim à Gluschkow et Zvannoe ont été ciblés. Les analystes en ligne sur la plateforme X suspectent que le système de lance-roquettes HIMARS américain a été utilisé.

Environ 20 000 habitants vivent dans le district. Les médias russes rapportent que la destruction des ponts a entravé les tentatives d'évacuation. Le gouvernement de Kiev n'a fait aucun commentaire public à ce sujet.

Les canaux OSINT observant les photos et vidéos de la plateforme notent que le pont de Gluschkow était le principal lien pavé vers le côté sud de la rivière Seim, rendant difficile le passage de matériel lourd comme les chars. Maintenant, les forces russes doivent compter sur des routes sinueuses et non pavées pour traverser la rivière, selon eux.

Attaque avortée à Belgorod

Le "Washington Post" rapporte une autre opération ukrainienne cette fois à la frontière de la région voisine de Belgorod. Cependant, les forces russes étaient en alerte maximale suite aux événements à Kursk, et l'attaque ukrainienne s'est enlisée dans la zone frontalière. Les soldats ukrainiens engagés dans l'offensive mentionnent que les unités d'artillerie russe, les drones et les avions ont attaqué les troupes ukrainiennes dès qu'elles ont franchi la frontière. Selon ces soldats, les forces russes ont établi un dense réseau de défenses anti-char le long de la frontière et ont miné la zone. Sous un feu intense, les unités ukrainiennes ont dû battre en retraite sur leur propre territoire.

La direction ukrainienne n'a fait aucun commentaire sur ce développement. Le commandant en chef Olexander Syrskyj a simplement reconnu que les troupes ukrainiennes avaient avancé de 1 à 3 kilomètres à Kursk. "Les combats se poursuivent le long de toute la ligne de front", a-t-il déclaré vendredi soir. "Dans l'ensemble, la situation est sous contrôle."

Entre-temps, la Russie lance des attaques lourdes dans l'est de l'Ukraine, en particulier dans la région occupée de Donbass. Le quartier général de Kiev signale 23 attaques des troupes russes à Pokrovsk. "Les défenseurs ont repoussé 17 attaques, et six autres combats se poursuivent", ont-ils déclaré le soir. Huit attaques russes ont été repoussées à Torez. Au cours des combats, l'aviation russe a bombardé Torez et des villes plus petites comme Nju Jork (New York) et Nelipivka.

La Russie mène une guerre d'agression sans relâche contre l'Ukraine depuis plus de deux ans, ayant capturé de vastes territoires dans son voisin de l'est. Pour empêcher une expansion supplémentaire et renforcer sa position de négociation dans d'éventuelles discussions entre Moscou et Kiev, l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans la région russe de Kursk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a affirmé dans son discours vidéo du soir que les pertes russes sont "très bénéfiques" pour la défense de l'Ukraine. "Il s'agit de perturber la logistique de l'armée russe et d'épuiser ses réserves. Notre objectif est d'infliger des dommages maximaux à toutes les positions russes, et c'est ce que nous faisons."

