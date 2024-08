- L'Ukraine demande aux États-Unis l'autorisation de mener des actions hostiles contre la Russie.

Ukraine recherche l'approbation de son allié principal pour utiliser des armes à plus longue portée contre des installations militaires ennemies situées dans les zones arrière de la Russie. Selon le Pentagone, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, doit rencontrer son homologue ukrainien, Rustem Umjerow, à Washington D.C. aujourd'hui. During cette réunion, Austin recevra des mises à jour sur la situation actuelle du combat, notamment des informations sur la situation dans la région russe de Kursk, a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.

Selon un rapport de CNN, l'Ukraine fournit également à l'administration américaine une liste de cibles potentielles situées en Russie. L'objectif est de convaincre la Maison Blanche d'assouplir les restrictions sur les frappes avec des armes à longue portée sur le territoire russe, selon un responsable ukrainien cité par CNN.

Le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, participe également reportedly aux réunions de Washington. En frappant les centres de commandement, les aérodromes, les dépôts de munitions et les casernes russes, l'Ukraine pourrait mettre fin à de nombreuses attaques avant qu'elles ne commencent. À ce jour, les États-Unis ont limité le déploiement de ses armes contre la Russie à la défense contre l'offensive russe contre la ville ukrainienne de Kharkiv à l'est.

Simultanément, l'Ukraine continue de faire face aux conséquences des récents raids aériens russes. En raison des dommages infligés au système énergétique, les pannes de courant se sont étendues dans plusieurs régions du pays. Kiev a également signalé des fluctuations de tension dans le réseau, nécessitant la mise hors service temporaire de quatre blocs de réacteurs. Un avion de combat ukrainien F-16, introduit dans l'armée après une formation aux États-Unis, s'est écrasé après des rapports de la plus grande attaque aérienne russe du lundi, entraînant la mort du pilote ukrainien formé aux États-Unis. La défense aérienne russe a prétendument abattu plusieurs drones ukrainiens sur le territoire russe jeudi soir, mais il n'y a pas encore de détails sur les éventuels dommages ou pertes humaines.

L'Ukraine désactive quatre réacteurs

En raison de la forte attaque aérienne russe du lundi matin, les réacteurs 1, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Rivne ont été mis hors service, selon le gouvernement ukrainien dans un rapport à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne. La centrale nucléaire du Sud Ukraine a augmenté sa capacité de production pour compenser cela. Le troisième bloc de cette installation a également été mis hors service en raison de fluctuations de tension dans le réseau dans l'après-midi. "La Fédération de Russie cible délibérément l'infrastructure énergétique de l'Ukraine", a déclaré la lettre. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a confirmé les constatations et a exprimé ses préoccupations quant à la vulnérabilité croissante du réseau électrique ukrainien. Il a annoncé une visite à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, pour la semaine suivante.

Les pannes de courant en Ukraine se sont considérablement étendues en raison des attaques russes. La société d'État Ukrenergo a listé la capitale Kiev et onze autres régions de l'est et du centre du pays où les consommateurs subiront des coupures de courant plus longues. Les plans initiaux de coupures programmées ont été temporairement suspendus.

Cela signifie environ 12 heures de fourniture d'électricité par jour pour de nombreux districts de Kiev. Fréquemment, les services d'eau sont également interrompus en raison de coupures de courant. De nombreux magasins, restaurants et banques maintiennent des opérations d'urgence à l'aide de groupes électrogènes diesel. Les attaques russes contre les centrales électriques ukrainiennes au printemps ont suscité des craintes en Ukraine quant à un hiver extrêmement difficile à venir.

Un avion de combat ukrainien F-16 a été abattu pendant la défense contre une forte attaque aérienne russe, selon des sources militaires. Les avions récemment acquis de production américaine se sont avérés très utiles dans l'engagement hostile, ayant abattu quatre missiles russes, selon le quartier général à Kyiv. Le contact a été perdu avec l'un des avions alors qu'il se dirigeait vers sa cible suivante. "Il s'est écrasé, le pilote est mort." Zelensky a présenté le premier avion au début août, après des mois

