L'Ukraine déclare alarmé par l'avancée rapide de la Russie sur une importante métropole de l'est, tandis que Moscou déclare une tentative d'empiètement infructueuse.

Faites vos valises, les amis ! Ça ne va pas s'arranger. Il est temps de décamper. Telle était l'avis franc de Yurii Tretiak, chef de l'administration militaire de Myrnohrad, une ville située à peine à 4,8 km (3 miles) des lignes de front.

"L'ennemi progresse plus vite que prévu", a déclaré Tretiak lors d'une diffusion radio mardi. "Nous faisons donc de notre mieux pour évacuer les gens avant la fin de la semaine."

La communauté de Pokrovsk, composée de la ville de Myrnohrad et de 39 villages environnants, compte approximativement 59 000 habitants, selon les registres de l'administration militaire de la ville de Pokrovsk. Environ 600 à 700 personnes ont été évacuées quotidiennement, ont-ils rapporté.

Sous la direction du ministère de la réintégration de la région de Donetsk en Ukraine, les enfants et leurs parents/tuteurs légaux seront évacués de force de districts sélectionnés, tels que Pokrovsk. Cependant, Tretiak a expliqué que de nombreuses personnes sont réticentes à partir - certaines allant même jusqu'à cacher leurs enfants aux autorités locales, ce qui nécessite des visites à domicile par des officiels militaires.

"Nous avons eu des cas de parents cachant leurs enfants. Demain (20 août), nous allons rencontrer la police pour discuter de la manière de traiter ces individus, de retrouver ces parents et de dévoiler les fausses allégations selon lesquelles les enfants sont déjà partis", a déclaré Tretiak, citant les menaces qui augmentent dans certaines zones de la ville qui subissent des attaques quotidiennes.

"Ceux qui ont tardé il y a une semaine ont maintenant pris leur décision et fuient en masse", a ajouté Tretiak. Pour les résidents qui hésitent encore à évacuer, "les plaintes les plus courantes sont 'Je n'ai pas où aller' et 'Je ne suis utile nulle part'".

Les migrations forcées ont lieu alors que les forces armées ukrainiennes ont déclaré Pokrovsk comme la zone de conflit la plus intense. "La situation dans le secteur de Pokrovsk reste intense. Les forces ukrainiennes ont repoussé 11 attaques, et les combats font toujours rage dans quatre endroits", ont déclaré les forces armées ukrainiennes dans leur dernier rapport.

La Russie nie une incursion frontalière

D'un autre côté, les forces russes ont affirmé avoir arrêté une soi-disant incursion ukrainienne dans la région frontalière de Bryansk mercredi, selon le gouverneur régional Alexander Bogomaz.

"Une tentative d'infiltration de membres des groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens sur le territoire de la Fédération de Russie dans le district de Klimovsky de la région de Bryansk a été empêchée le 21 août", a annoncé Bogomaz sur son canal Telegram jeudi.

Selon Bogomaz, les agents du Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie et les unités militaires ont géré la tentative d'intrusion ukrainienne, rétablissant finalement la stabilité et le contrôle dans la région. L'Ukraine est restée silencieuse quant à l'allegation d'incursion.

La région de Bryansk a été cible d'opérations ukrainiennes depuis l'invasion récente il y a plus de deux semaines. L'audacieuse incursion de l'Ukraine dans la région de Kursk de la Russie a entraîné la conquête de plus de 1 000 km2 (386 miles carrés) de territoire russe et la destruction de ponts critiques dans la région occidentale.

Cette avancée transfrontalière est un revers embarrassant pour le Kremlin, marquant la première entrée de troupes étrangères sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le processus d'évacuation à Pokrovsk ne concerne pas seulement la communauté locale, mais c'est une préoccupation pour toute l'Europe en raison du déplacement de milliers de personnes. Malgré les défis, de nombreux résidents sont réticents à partir, même en cachant leurs enfants, ce qui complique le processus d'évacuation.

Face aux conflits qui s'intensifient en Europe, le monde observe de près comment l'Ukraine et la Russie continuent leur dispute, la Russie niant une allégation d'incursion frontalière de l'Ukraine dans la région de Bryansk.

