L'Ukraine crée de nouvelles formations militaires prêtes au combat, d'une force considérable.

D'après une mise à jour de MilitaryLand, l'Ukraine est en train de mettre en place de nouvelles brigades mécanisées pour renforcer sa défense contre l'agression russe. Le délai de mise en service est estimé à environ 2025, et ces unités seront principalement composées de Ukrainiens vivant à l'étranger, qui pourraient suivre une formation à l'étranger. Une brigade mécanisée typique compte environ 2 000 soldats et est équipée de matériel militaire lourd comme des chars et des transporteurs de troupes blindés.

Le rapport de MilitaryLand suggère que ces nouvelles brigades incorporeront des armes d'origine occidentale, faisant partie de la série 160. Le développement de la 160e Brigade Mécanisée a reportedly été lancé, avec des photographies obtenues auprès de représentants de l'unité montrant des soldats en entraînement.

Le mois dernier, en Pologne, il y a eu une forte poussée pour l'entraînement des Ukrainiens vivant à l'étranger. Des milliers de personnes se seraient portées volontaires, avec Varsovie offrant une formation et de l'équipement dans le cadre d'un accord de sécurité avec Kyiv. On suppose que cela pourrait être la 160e Brigade Mécanisée.

Le potentiel de dizaines de milliers d'hommes ukrainiens vivant en Europe pour renforcer l'armée de leur pays est important. Cependant, de nombreuses personnes ont choisi de fuir ou de refuser de participer au conflit. La forte demande inattendue de formation en Pologne était surprenante.

Demande de matériel militaire lourd

Une seule brigade ne suffira pas à modifier la situation défensive de l'Ukraine contre la Russie, qui recrute régulièrement des milliers de combattants chaque mois. Pour suivre cette cadence, il est nécessaire de créer des brigades supplémentaires. Cependant, le nombre exact de brigades supplémentaires n'a pas encore été déterminé. Par le passé, l'Ukraine a dû recruter 20 000 combattants pour créer dix nouvelles brigades, dont quatre mécanisées, cinq d'infanterie et une de chasseurs.

Si l'Ukraine souhaite créer dix autres brigades, elle aura besoin d'une quantité immense de matériel militaire lourd, comme des chars de combat et des transporteurs de troupes blindés. Par le passé, l'Ukraine a reconnu son manque de ressources pour convertir les 150e à 154e brigades en brigades mécanisées, comme le rapportait le colonel Reisner, expert militaire, sur ntv.de en avril de cette année.

Par conséquent, outre le défi de recruter des dizaines de milliers de combattants, le succès de ces nouvelles brigades mécanisées dépendra également de l'ampleur du soutien occidental futur pour fournir le matériel militaire lourd nécessaire.

Le rapport de MilitaryLand mentionne que les nouvelles brigades mécanisées en Ukraine incorporeront des armes d'origine occidentale, spécifiquement de la série 160. Pour renforcer efficacement leur défense contre l'agression russe, l'Ukraine pourrait avoir besoin de créer plus de brigades mécanisées, ce qui entraînerait une demande significative de matériel militaire lourd comme des chars et des transporteurs de troupes blindés.

