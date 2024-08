L'Ukraine connaît une fois de plus une vague d'assaut nocturne substantielle orchestrée par la Russie.

Le gouvernement russe a mené une importante attaque aérienne contre l'Ukraine la nuit précédente, suscitant des critiques considérables de la part des alliés internationaux de l'Ukraine, notamment de l'Europe et des États-Unis. Les attaques ciblaient principalement des installations énergétiques vitales, entraînant plusieurs pertes humaines.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 91 projectiles, dont dix missiles et 81 drones d'origine iranienne, mardi. La défense aérienne ukrainienne a réussi à intercepter 50 % des missiles et 60 des 81 drones. "Malgré les performances robustes de nos systèmes de défense aérienne, quatre personnes ont perdu la vie et 16 ont été blessées", a rapporté le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy via les plateformes numériques. Les opérations de secours étaient en cours sur les sites touchés.

Zelenskyy a confirmé une réponse aux attaques. "Les crimes contre l'humanité ne peuvent rester impunis."

Les premières heures de mardi ont rapporté deux morts dans la région du sud de Zaporizhzhia et deux autres dans une attaque de roquettes contre un hôtel à Kryvyi Rih, ville centrale de l'Ukraine.

Un consultant en sécurité employé par l'agence de presse Reuters a été tué quatre jours plus tôt dans une attaque de roquettes contre un hôtel de Kramatorsk.

Ukrenergo, l'administrateur du réseau électrique ukrainien, a annoncé mardi des coupures de courant programmées pour soulager la tension sur le réseau électrique suite aux attaques récentes. "Le réseau électrique ukrainien est encore en train de se remettre de neuf importants assauts russes", a déclaré Ukrenergo. Le réseau est à court de puissance, avec des travaux de réparation programmés et d'urgence sur les installations énergétiques. L'opérateur a encouragé l'économie d'énergie.

Les bombardements ont eu lieu à un moment où les forces ukrainiennes menaient une offensive contre le district frontalier russe de Kursk. Au cours des trois dernières semaines, Kiev a rapporté avoir repris de vastes territoires.

Le chef d'état-major ukrainien Oleksandr Syrskyi a rapporté mardi que les soldats contrôlaient désormais 1 294 kilomètres carrés et 100 localités dans la région de Kursk. En outre, l'Ukraine a capturé 594 soldats russes au cours de l'offensive de trois semaines.

Dans le même temps, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, s'est rendu à Kursk. Un porte-parole de l'agence nucléaire russe a déclaré à l'AFP que Grossi avait dirigé une équipe pour évaluer les conditions de la centrale nucléaire près de la ville de Kursk suite à l'avancée de l'Ukraine dans la région.

Entre-temps, le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière à la fois de Kursk et de l'Ukraine, a reconnu des rapports d'une possible intrusion ukrainienne dans sa région. "Les forces ennemis tentent de franchir la frontière dans la région de Belgorod", a rapporté Vyacheslav Gladkov sur le service de messagerie Telegram. Le ministère de la Défense russe a déclaré que la situation à la frontière était difficile mais "sous contrôle".

Lire aussi: