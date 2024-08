- L'Ukraine connaît actuellement des pannes d'électricité généralisées.

Suite de plusieurs nuits d'attaques aériennes russes sur l'infrastructure énergétique d'Ukraine, les perturbations de l'électricité se sont aggravées dans tout le pays. Dans un communiqué, le fournisseur national d'énergie Ukrenergo (équivalent à l'ukrainien : Ukrenerho) a déclaré que Kyiv, ainsi que onze autres régions de l'est et du centre de l'Ukraine, subiraient des coupures de courant prolongées. Ces régions comprennent Kharkiv, Poltava, Dnipro et Zaporizhzhia. Les stratégies initiales pour les coupures de courant programmées ont été temporairement suspendues.

À Kyiv, des générateurs diesel ont été mis en service

Cela signifie que seulement environ 12 heures d'électricité seront disponibles quotidiennement pour plusieurs quartiers de Kyiv. La fourniture d'eau dans de nombreux appartements est également souvent affectée par la perte de courant. En conséquence, de nombreux magasins, restaurants et institutions financières ont recours à des générateurs diesel pour fonctionner en urgence.

L'armée russe a infligé des dommages supplémentaires au réseau électrique par de lourdes bombardements aériens lundi et mardi. Mercredi soir, les officiels militaires ukrainiens ont rapporté avoir detruit 2 sur 3 missiles et 60 sur 74 drones ennemis. Cette année, la Russie a causé des dommages importants à plusieurs centrales électriques ukrainiennes, suscitant des inquiétudes quant à un troisième hiver de conflit particulièrement difficile.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'aggravation des perturbations de l'électricité en Ukraine, appelant à une aide internationale pour fournir des solutions temporaires. Malgré les attaques continues, l'Union européenne continue de fournir un soutien financier et logistique pour renforcer le réseau électrique ukrainien.

Lire aussi: