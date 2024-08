- L'Ukraine attend avec impatience la livraison de l'aide promise d'un milliard de dollars, comme l'a mentionné Zelensky.

Ukraine attend impatiemment la distribution rapide de l'aide occidentale promise, qui comprend l'accès aux fonds bloqués dans les actifs de l'État russe, selon la déclaration du président Volodymyr Zelensky. Malgré les nombreux discours politiques des alliés à Kyiv et ceux à venir, Zelensky a souligné dans son discours du soir : "Nous avons besoin d'un plan solide en action." La survie de l'Ukraine nécessite l'utilisation des gains des actifs russes pour contrer l'ennemi. "Les dialogues ont trop traîné, et nous avons besoin de détermination maintenant."

Les sept principales nations industrialisées de l'Ouest (G7) ont validé une nouvelle aide financière pour Kyiv lors de leur sommet de juin. Le prêt de 50 milliards de dollars sera garanti par les paiements d'intérêts sur les actifs russes confisqués.

Conflit intense en cours en Ukraine

Entre-temps, les troupes russes ont poursuivi leurs attaques pour étendre leurs terres autour de la Donbass. Selon l'État-major à Kyiv, il y a eu des combats féroces autour de Pokrovsk. Des combats intenses ont également été signalés à Torez, où les troupes russes ont été renforcées par des frappes aériennes avec des bombes glissantes. Cependant, ces détails n'ont pas pu être confirmés indépendamment.

"We're keeping tabs on the adversary's movements and bolstering our position," a déclaré Zelensky. Il a exhorté les alliés occidentaux à livrer les armes et munitions promises sans tarder. "C'est vital pour notre défense."

Kyiv poursuit les offensives dans la région de Kursk

Les forces ukrainiennes ont poursuivi leur avancée dans le territoire russe de Kursk. "Nous avons pris le contrôle de certaines régions", a déclaré Zelensky, sans donner plus de détails. Il a également salué les soldats ukrainiens de Kursk "pour renforcer notre atout" - une expression subtile pour la capture de plus de soldats russes, qui seront échangés contre des prisonniers ukrainiens détenus en Russie.

La Russie et l'Ukraine échangent régulièrement des prisonniers de guerre. During the initial phase of the operation, Ukraine seized numerous prisoners as the Russian side deployed inexperienced and poorly-equipped units.

L'aviation ukrainienne frappe des cibles dans la région de Kursk

Le chef de l'aviation ukrainienne Mykola Oleschchuk a rapporté des missions réussies de ses chasseurs dans la région russe de l'Ouest de Kursk. Des bombes précises ont été utilisées contre les positions et les concentrations de troupes russes. Cependant, ces détails n'ont pas pu être confirmés indépendamment.

Les unités russes utilisent maintenant des maisons abandonnées dans leurs fortifications. Cependant, Oleschchuk a déclaré sur la plateforme Telegram : "Nous voyons tout, nous savons tout." "Nos bombes précises vous retrouveront où que vous alliez."

Les bombes précises font référence aux bombes guidées glissantes. Two significant bridges over the Seim River were destroyed by fighter jets during the advance in the Kursk region.

Oleschchuk n'a pas révélé les types d'avions utilisés par l'Ukraine pour ses attaques. According to Ukrainian military analysts, the F-16 fighter jets pledged by the West have yet to be deployed. Ukraine retains combat jets of the Soviet-era MiG-29 in its inventory.

Based on Ukrainian sources, Russian air strikes were spotted in settlements still under Russian control in the region. Over the course of the day, the General Staff in Kyiv reported 17 Russian air strikes with 27 guided bombs against Russian villages. These claims could not be independently confirmed.

