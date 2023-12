L'Ukraine arrête un haut fonctionnaire du ministère de la défense accusé d'avoir détourné 40 millions de dollars

Le SBU indique que le fonctionnaire a signé un accord avec une société d'exportation spéciale pour acheter un lot en gros d'obus d'artillerie en décembre de l'année dernière.

Cependant, un contrat plus favorable pour la fourniture a été signé plus tard avec le même fabricant - un contrat qui n'impliquait pas d'intermédiaires. Selon le SBU, cela a permis de raccourcir considérablement le délai de livraison et de réduire le coût des produits.

Selon le SBU, le responsable de la défense a prolongé le contrat initial - plus cher - et des fonds d'un montant total de 1,5 milliard de hryvnias ukrainiens (40 millions de dollars) ont été transférés sur les comptes d'une société intermédiaire étrangère affiliée.

Le SBU déclare avoir trouvé des documents confirmant l'activité illégale. Le fonctionnaire risque jusqu'à 15 ans de prison s'il est reconnu coupable.

Le ministère ukrainien de la défense a déclaré qu'il prenait des mesures pour tenter de récupérer les fonds.

Selon le chef du département de la presse et de l'information du ministère ukrainien de la défense, Illarion Pavliuk, il s'agissait d'un contrat dans lequel le paiement avait été effectué, mais aucune livraison n'avait eu lieu. En conséquence, il a déclaré que des avocats étudiaient les possibilités de résilier le contrat et de récupérer les fonds.

En septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé son ministre de la défense, Oleksii Reznikov, en invoquant la nécessité d'adopter de "nouvelles approches" dans le contexte d'un certain nombre de scandales de corruption impliquant le ministère ukrainien de la défense.

Rustem Umerov, ancien député du peuple ukrainien, a été nommé pour le remplacer.

Le mois suivant, CNN a rapporté que les États-Unis demandaient de plus en plus à l'Ukraine de faire davantage pour lutter contre la corruption gouvernementale. Des fonctionnaires ont déclaré que Washington avait émis plusieurs avis à Kiev indiquant que certains types d'aide économique américaine seraient liés aux progrès réalisés par l'Ukraine dans la réforme de ses institutions.

M. Zelensky s'est efforcé de répondre aux préoccupations concernant la corruption lorsqu'il s'est rendu à Washington DC et a rencontré des sénateurs américains ce mois-ci. La question est également devenue plus pressante depuis que l'UE a accepté d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine.

Natasha Bertrand, Alex Marquardt, Josh Pennington, Jonny Hallam et Tim Lister deCNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com