L'Ukraine affirme avoir détruit un navire de débarquement russe

Dans un message publié sur Telegram, le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleshchuk, a remercié le personnel impliqué dans "la destruction du grand navire de débarquement Novocherkask" alors qu'il se trouvait dans le port de Feodosia en Crimée, la péninsule ukrainienne illégalement annexée par la Russie en 2014.

CNN n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation de manière indépendante, mais des vidéos postées sur les médias sociaux montrent de fortes explosions dans le port de Feodosia.

Le chef de la Crimée nommé par la Russie, Sergey Aksyonov, a reconnu dans un communiqué qu'il y avait eu "une attaque ennemie dans la région de Feodosia", ajoutant que "les détonations ont cessé et que l'incendie a été localisé".

Les frappes ukrainiennes ont fait un mort et deux blessés, a indiqué M. Aksyonov dans une mise à jour sur Telegram, sans toutefois mentionner le Novocherkask.

Selon une fiche d'information de l'armée américaine sur le Novocherkask et les autres navires de la classe Ropucha, le navire de 369 pieds (112,5 mètres) déplace environ 3 450 tonnes, ce qui correspond à peu près à la taille d'un navire de combat littoral de l'US Navy.

Le Novocherkask transporte un équipage d'environ 87 personnes et peut accueillir 237 soldats, selon l'armée américaine. On ignore combien de personnes se trouvaient à bord lors de l'attaque ukrainienne présumée.

Le navire est conçu pour les débarquements sur la plage, avec des portes avant et arrière et la capacité d'accueillir jusqu'à 25 véhicules blindés de transport de troupes sur son pont-garage.

Le commandant ukrainien, M. Oleshchuk, a déclaré que le navire transportait des drones d'attaque Shahed fabriqués en Iran.

Il a ajouté que le Novocherkask avait "suivi" le Moskva, le croiseur lance-missiles qui était le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire avant qu'il ne coule en avril 2022 après avoir été touché par des missiles ukrainiens.

L'Ukraine a également affirmé en septembre que le navire jumeau du Novocherkask, le Minsk, avait été détruit lors d'une attaque contre la base navale de Sébastopol en Crimée.

Le ministère britannique de la défense a indiqué qu'une analyse des renseignements de source ouverte avait révélé que le Minsk avait été "presque certainement détruit sur le plan fonctionnel" et que le sous-marin russe Rostov-on-Don avait également subi des dommages catastrophiques lors de cette attaque.

Si la destruction du Novocherkask est confirmée, il pourrait s'agir du troisième cas, au cours de la semaine écoulée, où l'armée russe a perdu du matériel important au combat, selon les affirmations ukrainiennes.

La veille de Noël, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir détruit un chasseur Su-24 dans la région orientale de Donetsk et un chasseur Su-30SM au-dessus de la mer Noire.

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces du pays avaient abattu trois avions de combat russes Su-34.

Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré vendredi aux médias ukrainiens que les avions de combat Su-34 "sont l'un des plus récents appareils" en service dans l'armée russe et qu'ils sont utilisés pour effectuer des bombardements aériens et des frappes de missiles.

Selon M. Ihnat, chaque avion peut coûter "au moins 50 millions de dollars".

CNN n'a pas été en mesure de confirmer les pertes d'avions russes.

Mais ce serait un succès bienvenu pour l'Ukraine après une période où la guerre, qui dure depuis près de deux ans, n'a pas été dans le sens de Kiev.

"Le titre le plus utile pour Kiev devrait être de montrer à quel point la ligne de front est sombre pour eux aujourd'hui. Dans presque toutes les directions, les nouvelles sont sinistres", a rapporté Nick Paton Walsh de CNN le 17 décembre.

M. Walsh a noté que l'Ukraine était confrontée à une intensification des attaques russes depuis les airs et au sol, alors que le soutien international à son effort de guerre faiblissait, notamment parce que M. Zelensky, en visite à Washington, n'a pas réussi à convaincre le Congrès américain de poursuivre le financement du matériel militaire au-delà de la fin de l'année.

Entre-temps, l'armée ukrainienne a demandé 500 000 soldats supplémentaires, a déclaré David Arakhamia, chef de la majorité parlementaire, par l'intermédiaire de Telegram lundi.

Le gouvernement est en train de rédiger un projet de loi sur la mobilisation des troupes afin d'aborder la question du recrutement des troupes, a-t-il ajouté.

Svitlana Vlasova, Mariya Knight et Esha Mitra de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com