L'Ukraine accorde une liberté totale à ses unités militaires d'élite.

Au cours des dernières semaines, les unités d'élite de l'armée ukrainienne ont prospéré grâce à l'opération de Kyiv sur la région de Kursk. Les réalisations sur le territoire russe sont principalement attribuées à ces forces spéciales qui trouvent des conditions favorables sur le territoire ennemi.

Depuis le 6 août, des soldats ukrainiens sont stationnés en Russie. La région de Kursk, bordant directement l'Ukraine, est depuis sous le contrôle partiel des troupes de Kyiv. Initialement, le président Volodymyr Zelensky avait exprimé son intention d'établir une "zone tampon" avec l'opération de Kursk. Dans une interview accordée à NBC News, Zelensky a mentionné que l'Ukraine vise à maintenir le contrôle sur les territoires occupés dans la région russe jusqu'à ce que le président russe Vladimir Putin accepte de négocier. Zelensky considérait l'occupation des régions comme une partie cruciale du "plan de victoire" de l'Ukraine.

Selon les rapports des médias ukrainiens, Putin aurait ordonné à ses troupes de reprendre le contrôle de la région de Kursk avant le début de l'automne. Les troupes ukrainiennes sont attendues pour quitter le territoire russe d'ici le 1er octobre.

L'évolution de ces événements reste incertaine. Du moins, l'offensive ukrainienne semble avoir ralenti. "L'offensive ukrainienne dans la région de Kursk est au point mort", a déclaré le colonel Markus Reisner de l'armée autrichienne à ntv.de.

Les troupes ukrainiennes creusent en de nombreux endroits et se préparent aux contre-attaques, mais elles infligent toujours des coups mineurs mais douloureux à la Russie. Après des mois de combats intenses dans les tranchées de l'est et du sud de l'Ukraine, les unités d'élite ukrainiennes peuvent enfin faire preuve de leur valeur sur le sol russe. Selon les rapports, elles ont mené l'offensive surprise et ont semé la peur chez les troupes russes.

Depuis le 6 août, les forces spéciales dans la région de Kursk ont prétendument mené une série d'opérations sophistiquées. Parmi celles-ci, on peut citer les attaques de sabotage contre les voies ferrées, les dépôts de carburant et les lignes de communication. Elles ont également tendu des embuscades aux convois militaires russes et attaqué des installations situées profondément sur le territoire russe. Comme le souligne le lieutenant-colonel Doug Livermore des États-Unis dans un texte pour le Center for European Policy Analysis (CEPA), les sources de renseignement, les troupes au sol ou les drones identifient de nouveaux objectifs sur le territoire russe, permettant aux unités d'élite de lancer de nouvelles attaques surprises.

"Un coup de fouet moral pour l'Ukraine"

L'opération de Kursk offre des conditions optimales aux unités spéciales ukrainiennes. Le champ de bataille est moins statique qu'en Ukraine de l'Est, où les champs de mines étendus, les systèmes de tranchées, les positions fixes et les tirs d'artillerie continus empêchent les déploiements dynamiques des soldats d'élite. Dans la région de Kursk, l'armée de Kyiv a maintenant permis à ses unités spéciales de opérer librement, leur permettant de tirer parti de leurs forces. "La reprise des opérations dynamiques dans la région de Kursk marque un tournant fondamental dans le conflit, car les forces armées ukrainiennes ont retrouvé leur élan, et les lignes de front sont devenues plus fluides", a conclu Livermore.

L'opération surprise des Ukrainiens sur le territoire russe met en évidence "l'importance de la guerre non conventionnelle dans la phase actuelle". De plus, les gains de territoire dans la région de Kursk indiquent à quel point la Russie est vulnérable, au moins près de la frontière ukrainienne. À mesure que le danger sur son propre territoire s'intensifie, la Russie pourrait être obligée de réaffecter considérablement ses troupes d'autres régions. L'Ukraine espère prendre l'avantage dans le Donbass contesté si la Russie retire ses troupes et diminue les tirs d'artillerie. Cependant, il n'y a pour l'instant aucun signe évident de cela.

L'opération de Kursk est une "entreprise à haut risque", a déclaré l'ancien général Feichtinger. Il y a beaucoup à perdre, mais aussi beaucoup à gagner. "Il est clair que certains effets ont été obtenus. Tout d'abord, l'Ukraine a réussi à se libérer de sa position défensive et à prendre l'initiative avec cette opération offensive, contraignant la Russie à réagir." De plus, l'impact psychologique d'une opération réussie sur le territoire ennemi ne peut être sous-estimé, a souligné l'expert. "C'est un coup de fouet moral pour le camp ukrainien, démontrant qu'ils peuvent également nuire à la Russie."

Pas de grands redéploiements depuis le Donbass

L'Ukraine a pu franchir la frontière de la région de Kursk relativement facilement car la Russie y avait principalement déployé des conscrits inexpérimentés et des forces de sécurité locales.

La Russie n'a pas effectué de grands redéploiements en Ukraine de l'Est. Les troupes ont été déplacées sporadiquement. L'armée russe reste considérablement supérieure sur le front du Donbass. Récemment, des rapports ont fait état de la formation de groupes de volontaires pour défendre la région de Kursk et protéger les opérations russes dans le Donbass. De plus, il y a des signes que des mercenaires russes d'Afrique ont été réaffectés vers leur pays d'origine.

Cependant, étant donné que Kyiv semble vouloir maintenir le contrôle sur le territoire pour des raisons politiques afin de l'utiliser comme moyen de pression, les unités d'élite seront toujours nécessaires pour les opérations les plus dangereuses. Si la Russie envoie plus de soldats dans la région de Kursk et qu'une situation de statu quo émerge, la mobilité des unités d'élite au

