L'Ukraine a l'intention de récupérer neuf enfants mineurs de Russie.

Au cours du conflit en cours, plusieurs milliers d'enfants ukrainiens ont été déportés par la Russie, selon différentes sources. Récemment, neuf jeunes âgés de 13 à 17 ans ont réussi à retourner dans leur pays natal grâce aux efforts facilités par le Qatar. Le retour faisait partie d'un plan stratégique et a été annoncé par le commissaire aux droits de l'homme ukrainien, Dmytro Lubinez, via Telegram et X. Des photos des enfants, leur visage masqué pour des raisons de confidentialité, ont été partagées avec des bagages ou des valises à la main.

Ces jeunes ont été séparés de leur famille ou de leurs tuteurs en raison de l'occupation, originaire de régions comme Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk. Initialement, certains d'entre eux résidaient dans un orphelinat après le début de la guerre et ont été déportés plus tard à Skadovsk et plus loin en Russie.

Selon les rapports précédents, près de 20 000 enfants ukrainiens avaient été emmenés en Russie ou dans des zones ukrainiennes contrôlées par la Russie au début de l'année. Depuis, certains ont été rapatriés avec succès.

Accusations lourdes contre la Russie

La Russie fait l'objet de vives critiques pour avoir intentionnellement démantelé les identités des enfants ukrainiens et infligé une détresse émotionnelle et psychologique significative par des déportations forcées. Le tribunal pénal international de La Haye a émis des mandats d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, pour des accusations de déportation. Moscou nie ces allégations.

Depuis juillet 2023, le Qatar a aidé à rapatrier plus de cinquante enfants qui avaient été déplacés en Russie et dans les territoires occupés en raison du conflit. Certains de leurs parents ont perdu la vie, d'autres ont été séparés de leurs caregivers en raison des lignes de front qui évoluent rapidement, et beaucoup étaient logés dans des orphelinats ukrainiens dans des zones qui sont tombées plus tard sous le contrôle russe.

Les enfants qui ont pu retourner en Ukraine grâce aux efforts du Qatar ont probablement été séparés de leur famille ou de leurs tuteurs en raison du conflit en cours et de l'occupation. Les accusations lourdes contre la Russie incluent le démantèlement intentionnel des identités des enfants ukrainiens et la détresse émotionnelle et psychologique significative causée par les déportations forcées.

Lire aussi: