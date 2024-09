Luke se considère comme une personne qui a été lésé.

Comédien Luke Mockridge a lancé sa nouvelle tournée solo de comédie à Vienne avec un mélange d'excuses et de défi. Lors du spectacle d'ouverture, il a une fois de plus pris ses distances avec ses blagues controversées sur les sports pour personnes handicapées, qui lui ont valu de nombreuses critiques et annulations. En même temps, il a exprimé son frustration face aux menaces reçues et au sentiment qu'une excuse ne pèserait plus maintenant.

S'adressant à environ 500 personnes dans une salle de spectacle presque pleine à Vienne, Mockridge, 35 ans, a plaisanté : "C'est fou qu'on soit complets alors que je suis considéré comme la pire personne vivante." La représentation a été accueillie par des applaudissements et sans protestation.

Tournée entachée d'annulations

Initialement prévue pour débuter quelques jours plus tôt en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la tournée, intitulée "Funny Times", a vu son lancement et son spectacle suivant à Paderborn annulés. La raison : des extraits d'un podcast ont été diffusés après les Jeux paralympiques de Paris, dans lesquels Mockridge et d'autres podcasters faisaient des plaisanteries irrespectueuses sur les athlètes handicapés, dénoncées comme dégradantes par de nombreuses personnes.

Mockridge a rapidement présenté des excuses, mais plusieurs dates de la tournée ont été annulées, et Sat.1 a annulé une nouvelle émission de quiz prévue avec lui. Mockridge a perdu sa gestion allemande et même son agence autrichienne a annoncé qu'elle ne travaillerait pas avec lui après cette tournée.

Critique de la scène artistique allemande

Lors du lancement de son nouveau spectacle solo, Mockridge a évité des sujets potentiellement sensibles tels que le handicap, les inondations ou la guerre. Il a partagé des histoires sur les relations de ses parents et sa propre première fois, et a diverti le public avec des parodies musicales au piano. Cependant, la controverse a resurgi vers la fin de la soirée.

"La scène artistique allemande est similaire à une pièce remplie de boutons, avec des avertissements 'Ne pas toucher'", a commenté Mockridge en défendant sa préférence pour les plaisanteries inappropriées. Il a ensuite sorti des plaisanteries comme "Tom Kaulitz est le plus grassement payé des aidants

