Luke Mockridge présente publiquement une situation controversée

Suite à des plaisanteries peu délicates sur des personnes handicapées dans un podcast, Luke Mockridge a été confronté à une forte opposition. Malgré ses excuses, des doutes persistent quant à son véritable regret. Actuellement, il utilise cette polémique comme matière à plaisanter dans son dernier spectacle.

Près de trois semaines après le déclenchement de la polémique, Mockridge a récemment donné son premier spectacle en Allemagne depuis l'affaire. During the performance, he referenced the incident multiple times through songs and jokes.

At the show's introduction in Munich, Mockridge chanta: "Je sais que j'ai dérapé, vous attendiez plus de moi." Il a également plaint que tout le monde l'ait abandonné après sa prise de position controversée sur le "bavardage sur le handicap", pour finalement obtenir le soutien du public avec un triomphal: "Mais je suis de retour!"

Mockridge a participé à la discussion dérogatoire du podcast avec ses co-animateurs Shayan Garcia et Nizar Akremi en août. L'épisode a attiré une attention accrue à l'approche des Jeux paralympiques en septembre, entraînant une sévère critique publique. Sa disculpe auprès des athlètes n'a pas suffi à sauver une émission de quiz prévue avec Sat.1, qui a été retirée de la grille.

Son agence allemande a mis fin à leur collaboration avec lui, tandis que son agence autrichienne a mis fin à leur relation à la fin de ses dates de tournée. Mockridge a lui-même annulé les deux premières étapes de sa tournée "Funny Times" à Bunde et Paderborn en réponse à la critique de ses plaisanteries. Plusieurs salles de concert ont également décidé d'annuler les événements prévus de leur propre chef. La tournée a finalement commencé la semaine dernière lors d'un spectacle à Vienne qui a été accueilli par des applaudissements et sans protestations, similaire à l'accueil à Munich.

Après les applaudissements à Munich, Mockridge s'est produit à Vienne, déclarant: "Malgré la polémique, je suis toujours là avec mon spectacle 'Funny Times'." During his latest performance, he referenced the backlash by joking, "Merci de m'avoir ramené après cet incident avec 'The entertainment', je n'étais pas sûr d'avoir une autre chance."

