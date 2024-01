Luke Littler, 16 ans, est "concentré" avant la finale du championnat du monde de fléchettes

Le jeune homme de 16 ans est devenu une star mondiale depuis ses débuts dans le tournoi cette année, et la sensation adolescente continue de défier les pronostics en battant des adversaires ayant des dizaines d'années d'expérience en plus.

Il affronte maintenant son compatriote Luke Humphries en finale mercredi, où il a la possibilité de devenir le plus jeune joueur à remporter le titre.

"Je n'ai pas de mots", a déclaré Littler aux journalistes après avoir battu l'ancien champion du monde Rob Cross en demi-finale mardi.

"Je ne peux même pas encore m'imaginer soulever ce trophée. Je dois juste rester concentré, me détendre et être Luke Littler".

Ses performances lors de la compétition de cette année ont catapulté Littler dans une autre stratosphère, où il a dû rapidement apprendre à gérer la pression qui accompagne le fait d'être l'homme du moment.

Sur les réseaux sociaux, vous éviterez de parler de Littler, qui a séduit le grand public par son style décontracté et son approche merveilleusement normale de la vie.

Le fait que Littler fête ses victoires avec des kebabs a séduit les masses et il semble prendre tout cela à bras-le-corps.

Dans le monde des fléchettes, tout le monde savait que Littler avait le potentiel pour concourir à ce niveau, mais très peu, y compris Littler lui-même, auraient pu imaginer qu'il serait à une victoire de soulever le trophée à ce stade de sa carrière.

Vers la finale

Tout a commencé par une victoire au premier tour contre Christian Kist, où Littler a réalisé une performance mémorable en balayant son adversaire néerlandais en deux sets.

C'était impressionnant, certes, mais peu de gens pensaient que le champion du monde junior pourrait maintenir ce niveau élevé de fléchettes au fur et à mesure que le tournoi progresserait.

Mais le train à vapeur de Littler a continué à rouler et Andrew Gilding a été le prochain joueur à être battu.

Cette victoire a permis à Littler de revenir dans le tournoi après la courte pause de Noël, où le jeune homme est redevenu un adolescent normal de 16 ans

"Pour être honnête, il n'a fait que jouer à la Xbox et encore à la Xbox", a-t-il déclaré à la presse lorsqu'on lui a demandé comment il avait passé son Noël.

Après la pause, l'attention a commencé à se porter sur le jeune homme. Sa victoire en trois sets contre Matt Campbell au troisième tour a fait sourciller et lui a assuré une rencontre avec la légende des fléchettes Raymond van Barneveld.

Le vétéran néerlandais est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport et a été le héros de Littler pendant son enfance. Mais l'adolescent n'a pas eu le temps de se laisser aller à la sensiblerie et a éliminé le joueur de 56 ans avec une relative facilité, s'affirmant ainsi comme un véritable prétendant au titre.

En quarts de finale, il devait affronter Brendan Dolan, mais Littler n'a pas perdu d'énergie pour se frayer un chemin jusqu'à l'Irlandais du Nord. Ce match a été le quart de finale le plus regardé de l'histoire du tournoi sur Sky Sports, avec un pic d'audience de 1,4 million de téléspectateurs.

Sans se laisser décourager par le bruit et l'excitation, Littler a gardé son sang-froid pour réaliser ce qui est sans doute sa meilleure performance à ce jour, en battant le champion de 2018, Cross, dans un match de classe mondiale.

"Ce serait incroyable de remporter ce titre. Je m'étais fixé comme objectif de gagner un match et d'être de retour après Noël, et je suis toujours là", a déclaré Littler.

Lorsque l'on parle à Littler en dehors de la scène, il est comme n'importe quel autre adolescent. Interrogé par CNN Sport avant son match du troisième tour, il parlait doucement, étourdi par toute l'attention qu'il recevait sur les médias sociaux.

Mais lorsqu'il se retrouve devant un tableau, des fléchettes à la main, Littler se transforme en une machine, mature au-delà de son âge et sans peur devant le public endiablé de l'Alexandra Palace.

"J'adore ça", a-t-il déclaré. "Les gens chantent, boivent des bières, c'est fou. C'est difficile de se concentrer, ils scandent votre nom, mais vous devez le faire sortir de votre tête et vous concentrer d'une manière ou d'une autre".

Il ne lui reste plus qu'un adversaire à battre, mais Humphries sera sans doute son test le plus difficile à ce jour.

Le joueur de 28 ans est récemment devenu numéro un mondial après avoir battu Scott Williams 6-0 en demi-finale, et Humphries a déclaré qu'il était maintenant entièrement concentré sur l'opportunité "massive" de mercredi.

"Il fallait que je fasse une bonne performance parce que Luke [Littler] a été fantastique ce soir. Tous les aspects de mon jeu étaient comme je le voulais, et c'est un moment tellement spécial", a-t-il déclaré aux journalistes après sa victoire en demi-finale.

"Devenir numéro un mondial est quelque chose dont on ne peut que rêver quand on est enfant, mais demain restera à jamais gravé dans ma mémoire si je deviens champion du monde, alors mon esprit est entièrement tourné vers cela.

