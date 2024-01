Luka Doncić réalise un triple-double de 41 points pour aider les Dallas Mavericks à battre les Golden State Warriors, 116-113.

C'était la première fois que les finalistes de la Conférence Ouest de la saison dernière se rencontraient depuis que les Warriors ont battu les Mavericks en playoffs et leurs superstars n'ont pas déçu.

Doncić a terminé avec 41 points, 12 rebonds et 12 passes - son cinquième triple-double de la saison - et, pour faire bonne mesure, a ajouté quatre interceptions et un bloc. Steph Curry a fait de son mieux pour essayer de mener les Warriors, marquant 32 points, accompagnés de cinq rebonds et cinq passes, mais le MVP des Finales de la saison dernière n'a pas réussi à leur faire franchir la ligne.

C'est Doncić qui est finalement sorti vainqueur de la bataille entre les deux. La différence a été mise en évidence lorsque Doncić a renversé Curry au sol avant de marquer un fadeaway jumper à une minute de la fin pour donner trois points d'avance aux Mavs.

Après que les Warriors aient réduit l'écart à deux points et aient eu la possibilité d'égaliser ou de prendre l'avantage, Curry a été appelé pour avoir voyagé alors qu'il ne restait que 10 secondes à jouer.

Il s'agit d'une situation de "bang, bang", a déclaré Curry à propos de son changement de dernière minute.

"J'ai été stupide de ne pas prendre le layup. J'ai un peu confondu le temps et le score. J'ai tenté le coup du héros. Je n'ai pas pensé qu'il s'agissait d'un déplacement au point de laisser le jeu se terminer. Mais qui suis-je pour le dire ?

Les Mavs ont été meilleurs tout au long de la rencontre et méritent cette victoire qui met fin à une série de quatre défaites.

Après avoir pris une avance de 11 points dans le premier quart-temps, Dallas n'a pas lâché. Tim Hardaway Jr, qui avait manqué la finale de conférence de la saison dernière contre les Warriors, a ajouté 22 points à la récolte de Doncić, tandis que Spencer Dinwiddie et Josh Green ont également atteint deux chiffres.

Mais la nuit a été entièrement consacrée à "Luka Magic", qui a égalé le record de Dirk Nowitzki pour le deuxième plus grand nombre de matchs à 40 points dans l'histoire de la franchise.

Doncić, 23 ans, a déclaré après le match : "C'était génial. J'ai participé et j'ai donné tout ce que j'avais. J'étais vraiment fatigué à la fin. Nous avions besoin de ce match. Nous avions besoin de cette victoire. Je pense que nous méritions cette victoire et nous en avions certainement besoin."

Malgré tout le brio de Doncić, ce fut une autre soirée où Curry a été déçu par ses coéquipiers. Le plus grand défaut des Warriors cette saison a été leur manque de profondeur, mais la nuit dernière, ce sont les titulaires qui ont eu du mal à soutenir Curry.

Klay Thompson, qui a terminé avec cinq points et a tiré 1 fois sur 6 en profondeur, a manqué un tir à trois points au buzzer alors qu'il avait une bonne chance avant que Curry ne soit appelé pour un déplacement. Le "Splash Brother" a joué peu de minutes pour protéger ses genoux, mais lorsqu'il a joué, il n'était que l'ombre de lui-même.

Andrew Wiggins et Draymond Green ont également connu des difficultés, n'inscrivant que 10 et 12 points respectivement, alors que les Warriors perdaient leur troisième match sur les huit derniers.

Après le match, l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a évoqué le mauvais début de saison de son équipe : "Nous devons nous attendre à ce que les équipes fassent des tirs contre nous. Nous allons être encerclés sur le calendrier de toutes les équipes".

Cette défaite laisse les champions de la NBA à la 10e place de la Conférence Ouest, avec un bilan de 11-11, avant d'accueillir les Bulls de Chicago au Chase Center samedi.

Source: edition.cnn.com