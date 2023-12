Luka Doncic entre dans l'histoire : les Mavericks forcent le match 7 contre les Suns ; le Heat élimine les 76ers

Luka Doncic, confronté au premier match éliminatoire de sa jeune carrière, s'est illustré avec 33 points, 11 rebonds et huit passes décisives pour amener les Mavs à un match décisif à Phoenix dimanche.

Dans ce qui est devenu une série de plus en plus disputée - en particulier entre les deux jeunes stars de chaque équipe, Devin Booker des Suns et Doncic - c'est l'arrière slovène qui a semblé se nourrir de cette énergie pour élever son niveau de jeu.

Le jeune homme de 23 ans a réalisé un score de 11 sur 26, dont 2 sur 8 en profondeur et 9 sur 14 sur la ligne des lancers francs, ce qui lui a permis de dominer la rencontre.

L'entraîneur des Mavericks, Jason Kidd, a salué la capacité de Doncic à rester imperturbable face à l'élimination des playoffs.

"Je ne sais pas s'il jouait comme s'il essayait de faire quelque chose de différent", a déclaré Kidd aux médias. "Je pense qu'il profite de l'instant présent.

"Vous l'avez vu un peu plus longtemps que moi de près. Il n'a pas peur de la scène. Je pense que vous dites que c'est la première fois qu'il gagne un match éliminatoire. Il sera dans cette situation pendant très, très longtemps".

Cette soirée a également été historique pour Doncic, qui est devenu l'un des joueurs les plus rapides de l'histoire de la NBA à atteindre 700 points en playoffs.

Doncic a mis 22 matchs pour atteindre cette étape, ce qui le place parmi les cinq joueurs les plus rapides à réaliser cet exploit.

George Mikan l'a fait en 23 matchs, Doncic est à égalité avec Bob McAdoo avec 22 matchs, et seuls les Hall of Famers Wilt Chamberlain et Michael Jordan l'ont fait plus rapidement, en 20 matchs.

Deandre Ayton a été le meilleur marqueur des Suns avec 21 points et 11 rebonds, tandis que Booker en a ajouté 19.

La victoire des Mavericks jeudi soir confirme la tendance de l'équipe locale à remporter tous ses matches dans cette série, ce qui laisse aux Suns une forte chance de remporter le 7e match sur leur terrain et de se qualifier pour leur deuxième finale consécutive de la Conférence Ouest.

Le Heat à Philadelphie

De l'autre côté du pays, le Miami Heat s'est qualifié jeudi pour la finale de la Conférence Est en battant les Philadelphia 76ers 99-90 dans le match 6.

Jimmy Butler a été le meilleur marqueur avec 32 points et huit rebonds, permettant au Heat de conclure la série au meilleur des sept matchs sur le score de 4-2.

La victoire a été particulièrement douce pour Butler, qui a joué pour les 76ers lors de la saison 2018/19. Après le match, alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire, on a pu entendre Butler dire : "Tobias Harris est plus fort que moi", en référence à la décision de Philadelphie d'échanger Butler avec le Heat en 2019 et de choisir de signer un énorme contrat avec Harris à la place.

Par la suite, il a loué l'effet de l'organisation du Heat sur son jeu en général.

"Je pense que la confiance que mes coéquipiers et mes entraîneurs placent en moi, c'est beaucoup", a déclaré Butler. "Ils m'encouragent vraiment sur le terrain et je me contente de jouer. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que nous gagnons... Ils me font confiance pour tout". Ils me font confiance pour tout".

Le Heat affrontera le vainqueur de la série entre les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics en finale de la Conférence Est.

Pour les Sixers, c'est le début d'une intersaison remplie de questions, notamment celle de savoir s'il faut offrir une prolongation de contrat à James Harden.

Harden a été échangé avec les Brooklyn Nets au début de la saison, mais depuis son arrivée, son jeu a été irrégulier.

Il a terminé avec seulement 11 points, n'a tiré que deux fois au but et n'a rien marqué en deuxième mi-temps.

Le centre des 76ers, Joel Embiid, a déclaré que le Harden que l'équipe a reçu est différent du Harden qui était le MVP il y a quelques années.

"Depuis que nous l'avons reçu, tout le monde s'attendait à un James Harden de Houston", a déclaré Embiid aux médias. "Mais ce n'est plus ce qu'il est. C'est plutôt un meneur de jeu. Je pense que, par moments, il aurait pu être, comme nous tous, plus agressif. Nous tous, que ce soit Tyrese (Maxey) ou Tobias (Harris) ou les gars qui sortent du banc.

"Et je ne parle pas seulement de l'attaque. Je parle de l'ensemble de l'attaque et de la défense. Je ne pense pas que nous ayons été bons défensivement en tant qu'équipe. Ils ont profité de beaucoup de choses que nous avons essayé de faire défensivement.

"Et puis, sur le plan offensif, tout le monde est sur la même longueur d'onde, évidemment, nous n'avons eu que trois ou quatre mois pour travailler ensemble et essayer de comprendre. Ce n'était peut-être pas beaucoup de temps... Je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur basket".

Embiid n'a pas tari d'éloges sur son ancien coéquipier Butler.

"Il est évident que c'est mon gars", a déclaré Embiid. "C'est mon frère. C'est dur. Mais je suis très fier de lui. Il joue à un niveau irréel en ce moment. C'est quelque chose d'exceptionnel en ce moment. Je suis fier qu'il soit à ce niveau, qu'il les porte et qu'il fasse ce qu'il a pu faire.

"Ils ont connu des hauts et des bas tout au long de la saison. Il leur a manqué des gars, ils n'étaient pas en bonne santé, mais ils ont quand même trouvé le moyen d'être la première équipe de l'Est et de faire ce qu'ils ont fait, c'est tout à leur honneur. Ils ont une excellente équipe, de bons joueurs dans l'ensemble. Et, évidemment, un excellent coaching et une excellente attaque, donc beaucoup de mérite à eux".

Source: edition.cnn.com