- Lugner est enterré dans la cathédrale Saint-Étienne

L'homme d'affaires et philanthrope autrichien Richard Lugner sera exposé à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne pour une cérémonie commémorative. Samedi 31 août, le public pourra rendre hommage à Lugner, a annoncé sa famille à l'agence APA. "Toutes les personnes de Vienne, d'Autriche et du monde entier sont invitées à assister à la cérémonie commémorative de Lugner à la cathédrale Saint-Étienne pour dire un dernier adieu ensemble", a-t-on déclaré. Plus tard dans la journée, l'homme d'affaires sera inhumé lors d'une cérémonie privée dans un cimetière près de sa villa de Vienne-Grinzing, entouré de sa famille et de ses amis les plus proches.

Lugner est décédé lundi à l'âge de 91 ans. Il était également connu internationalement pour ses apparitions annuelles au bal de l'Opéra de Vienne, toujours accompagné de célébrités.

