Lufthansa report jusqu'en septembre les vols vers le secteur du Moyen-Orient.

En raison de la situation volatile au Moyen-Orient, Lufthansa limite temporairement ses services aériens dans la région jusqu'à fin septembre. Les transporteurs n'assureront pas de vols vers Tel-Aviv, en Israël, ni vers Téhéran, en Iran, avant le 2 septembre, comme l'a confirmé Lufthansa vendredi. À l'inverse, les vols à destination de Beyrouth, au Liban, sont suspendus jusqu'à la fin septembre.

Cependant, les compagnies aériennes de Lufthansa reprennent leurs opérations à Amman, en Jordanie, et à Erbil, dans le nord de l'Irak, à partir du 27 août. Pour les vols à destination d'Erbil, Lufthansa prévoit d'utiliser une "corridor nord dans l'espace aérien irakien", comme annoncé.

Comprenant EUROWINGS, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines, le groupe Lufthansa a initialement indiqué que ses avions éviteraient l'espace aérien iranien et irakien jusqu'au 26 août.

Depuis l'éclatement du conflit à Gaza suite à l'attaque massive de Hamas le 7 octobre, les affrontements entre le Hezbollah, allié de l'Iran au Liban, et l'armée israélienne ont considérablement augmenté. Suite aux assassinats du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, et du commandant militaire du Hezbollah, Fuad Shukr, au Liban à la fin juillet, les craintes d'une intensification des hostilités se multiplient. L'Iran et ses alliés ont menacé Israël de représailles.

Compte tenu de la tension croissante entre l'Iran, ses alliés et Israël, Lufthansa estime nécessaire de réévaluer ses plans de vol. La situation au Moyen-Orient nécessite une prudence dans les services aériens, et Lufthansa a décidé de maintenir cette position jusqu'à fin septembre, affectant plusieurs destinations régionales.

Lire aussi: