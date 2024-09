Lufthansa étend les restrictions de voyage aux destinations en Israël et en Iran.

Lufthansa prolonge la suspension des vols vers Israël et l'Iran

Au milieu des préoccupations accrues en matière de sécurité, Lufthansa a étendu son arrêt de vol vers Israël et l'Iran. Tous les vols à destination de Tel-Aviv et de la capitale de Téhéran sont suspendus jusqu'au mardi 24 septembre, comme l'a déclaré la compagnie. Jusqu'à cette date, Lufthansa évitera l'espace aérien israélien et iranien. De plus, la suspension des vols à destination de Beyrouth, la capitale du Liban, a été prolongée au-delà des plans initiaux, jusqu'au 26 octobre.

La compagnie suit de près la situation et la réévaluera prochainement. Les passagers affectés par ces changements peuvent modifier leur date de voyage sans frais ou demander le remboursement intégral de leur billet.

À la suite des explosions présumées simultanées de nombreux talkies-walkies au Liban, Lufthansa a annoncé mardi qu'elle suspendrait les vols à destination d'Israël et de Téhéran pendant au moins deux jours. Initialement, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa, y compris Swiss, Austrian, Brussels Airlines et Eurowings, étaient interdites de fonctionnement à l'aéroport de Beyrouth jusqu'au 30 septembre - cette interdiction a depuis été prolongée.

La décision de suspendre les vols à destination d'Israël et de Téhéran a été prise par la Commission de Lufthansa, invoquant les préoccupations pour la sécurité découlant des explosions présumées au Liban. Après le prolongement de la suspension des vols à destination de Beyrouth, la Commission surveille attentivement la situation et réévaluera sa position en temps voulu.

