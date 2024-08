- Lufthansa prévoit de louer des lignes de vol supplémentaires à courte distance à d'autres compagnies aériennes.

Lufthansa prévoit de déléguer plus de vols courts et moyens à d'autres compagnies aériennes tout en maintenant la qualité. Cela s'appliquera à la fois à ses opérations internes, telles que ses filiales Discover et City Airlines, ainsi qu'à un prestataire de location d'avions avec équipage (wet-lease) externe, selon le directeur général de Lufthansa, Jens Ritter, à Francfort. En aviation, la location d'avions avec équipage fait référence à la location d'un avion avec son équipage.

Un partenaire préféré n'a pas encore été finalisé et gérera principalement les vols pendant l'été, a déclaré Ritter. La raison behind cette décision est l'augmentation de la demande pendant la haute saison estivale, compte tenu de la forte baisse des voyageurs d'affaires. Lufthansa a besoin de 25 avions supplémentaires pendant l'été par rapport à l'hiver.

Ritter n'a pas révélé de partenaire, mais Airbaltic, la compagnie aérienne lettone qui dessert actuellement diverses filiales de Lufthansa, y compris la marque principale avec ses modernes A220, semble être un choix possible. De plus, Airbaltic recherche du personnel pour ses nouveaux emplacements aux hubs de Lufthansa à Vienne, Munich et Bruxelles.

Extension de la flotte court et moyen-courrier

Il est prévu que la flotte court et moyen-courrier de la marque principale de Lufthansa passera de son niveau actuel d'environ 220 à 250 avions d'ici 2027/28, selon les rapports de "Handelsblatt". Ritter a déclaré que 40 % de ces avions, soit 100 appareils, opéreront en dehors de Lufthansa Classic. Cela a déjà suscité de vives discussions avec les travailleurs de la marque principale, représentés par les syndicats UFO et Cockpit. L'entreprise s'attend à ce que cette stratégie réduise les coûts d'exploitation de sa principale compagnie aérienne, qui a récemment subi de lourdes pertes.

Le directeur financier Jörg Beißel a cité les économies de coûts des compagnies aériennes chinoises, qui optent pour le trajet plus court via l'espace aérien russe plutôt que européen, comme raison de la baisse de la pression sur les tarifs vers l'Extrême-Orient. Dans le trafic transatlantique, Lufthansa est touchée par le fait que les entreprises américaines font de plus en plus voyager les touristes directement vers les destinations touristiques traditionnelles comme la Grèce, réduisant ainsi les passagers en correspondance.

La Commission devra évaluer toute éventuelle collaboration entre Lufthansa et un prestataire de location d'avions avec équipage, compte tenu du cadre réglementaire autour de la collaboration des compagnies aériennes. La Commission, qui surveille la concurrence équitable sur le marché européen de l'aviation, examinera de près l'accord pour s'assurer qu'il respecte les règles de la concurrence.

Avec les 25 avions supplémentaires nécessaires pendant l'été, la Commission examinera également si la taille de la flotte accrue pourrait conduire à une domination du marché, ce qui pourrait entraîner des prix injustes ou une réduction des choix pour les passagers.

