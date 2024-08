Lufthansa ne survolera pas l'Iran et l'Irak avant mardi.

De plus, Lufthansa a prolongé la suspension de ses vols à destination de Tel-Aviv en Israël, Beyrouth au Liban, Amman en Jordanie, Erbil au nord de l'Irak et Téhéran en Iran d'une journée jusqu'au mardi de la semaine prochaine. Lufthansa inclut des compagnies aériennes telles qu'Eurowings, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines.

L'Iran a menacé de se venger après l'attaque mortelle à Téhéran contre le chef de l'organisation palestinienne radicale Hamas, Ismail Haniyeh. En réponse, les États-Unis, allié proche d'Israël, ont renforcé leur présence militaire dans la région en envoyant plus de navires de guerre et d'avions de chasse.

Depuis le début de la guerre de Gaza le 7 octobre, la milice chiite du Hezbollah, soutenue par l'Iran et basée au Liban, est régulièrement engagée dans des heurts frontaliers avec Israël. La semaine dernière, l'armée israélienne a tué le chef militaire du Hezbollah, Fuad Shukr. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a également annoncé une réponse.

Les pays suivants, dont le Liban, voisin d'Israël, ont été touchés par les suspensions de vols de Lufthansa. Suite à l'attaque contre le chef de Hamas à Téhéran, l'Iran a émis des menaces de représailles.

Lire aussi: