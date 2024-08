Lufthansa évitera l'espace aérien iranien et irakien jusqu'au 21 août

L'Iran menace de se venger suite à l'attaque mortelle à Téhéran contre le chef politique de l'organisation palestinienne radicale Hamas, Ismail Haniyeh. Le principal allié d'Israël, les États-Unis, a renforcé sa présence militaire dans la région en déployant des navires de guerre et des avions de combat supplémentaires en réponse.

Les tensions au Moyen-Orient ont augmenté récemment, suite aux assassinats fin juillet de Haniyeh à Téhéran et du chef militaire du militia pro-iranien Hezbollah, Fuad Shukr, au Liban. Hamas et l'Iran accusent Israël de ces actions, et l'Iran et Hezbollah menacent de se venger.

L'Union européenne, en signe de solidarité avec l'Iran, a déclaré condamner fermement les attaques et a appelé à une désescalade. La Commission sera assistée par les autorités compétentes pour enquêter sur ces incidents et déterminer les parties responsables.

