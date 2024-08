Lufthansa évitera l'espace aérien iranien et irakien jusqu'au 21 août

À la suite d'une aggravation prévue de la situation au Moyen-Orient, Lufthansa évitera désormais entirely l'espace aérien iranien et irakien jusqu'au 21 août. La compagnie a également prolongé la suspension des vols vers Tel-Aviv en Israël, Beyrouth au Liban, Téhéran en Iran, Amman en Jordanie et Erbil au nord de l'Irak jusqu'à la même date, comme elle l'a annoncé. Lufthansa comprend des compagnies aériennes telles qu'Eurowings, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines.

Après l'attaque mortelle à Téhéran contre le chef politique de l'organisation palestinienne radicale islamiste Hamas, Ismail Haniyeh, l'Iran a menacé de se venger. Les États-Unis, allié proche d'Israël, ont donc renforcé leur présence militaire dans la région en envoyant plus de navires de guerre et d'avions de chasse.

Le conflit au Moyen-Orient s'est récemment aggravé suite à l'assassinat de Haniyeh à Téhéran et du chef militaire du Hezbollah pro-iranien, Fuad Shukr, au Liban à la fin du mois de juillet. Hamas et l'Iran accusent Israël de ces actions. L'Iran et le Hezbollah ont depuis menacé de se venger.

En raison de ces menaces récentes de vengeance de l'Iran et du Hezbollah, il est crucial pour les compagnies aériennes d'éviter tout désagrément dans l'espace aérien. Ainsi, des compagnies comme Lufthansa évitent l'espace aérien iranien et irakien jusqu'au 21 août.

