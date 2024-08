- Lufthansa annule des vols supplémentaires vers des destinations du Moyen-Orient

En raison de la volatilité persistante dans la région du Proche-Orient, le groupe Lufthansa a annulé des vols supplémentaires vers la zone touchée. Jusqu'au lundi 26 août inclus, tous les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv, Téhéran, Beyrouth, Amman et Erbil seront suspendus, a déclaré la compagnie à Francfort. D'ici là, les compagnies aériennes du groupe éviteront de survoler l'Irak et l'Iran. La précédente restriction de vol était en vigueur jusqu'au mercredi 21 août inclus.

La principale raison de cette décision est la tension croissante entre Israël et l'Iran, qui a suscité des préoccupations quant à la propagation du conflit au-delà de la bande de Gaza. Lufthansa offre des annulations gratuites pour les billets jusqu'au 31 août inclus. Cette interdiction de vol s'applique à toutes les compagnies aériennes du groupe, y compris les avions de fret et de passagers. Outre la compagnie aérienne principale, le groupe Lufthansa comprend Swiss, Austrian, Brussels Airlines et Eurowings.

La décision du groupe Lufthansa d'éviter de survoler l'Irak et l'Iran est due aux conditions défavorables de l'espace aérien dans ces pays. Suite à l'annulation de vols vers plusieurs villes du Moyen-Orient, Lufthansa invite les passagers à être conscients des perturbations possibles dans les voyages aériens en raison de la situation volatile dans la région.

Lire aussi: