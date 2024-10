Lufthansa a encore une fois connu une performance inférieure à la moyenne au cours de la période estivale.

Lufthansa, la principale marque en difficulté, a encore une fois affiché la moins bonne performance parmi toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa pendant le trimestre estival le plus chargé. Selon le PDG Carsten Spohr lors d'une conférence de presse de l'entreprise lundi soir, "Nous avons assisté à une demande exceptionnelle qui aurait sans doute abouti à des résultats estivaux très rentables."

Cependant, la division Cargo de Lufthansa, qui lutte pour être rentable, est toujours devancée par d'autres compagnies du groupe telles qu'Austrian et Brussels Airlines, Swiss, ainsi que les compagnies aériennes de vacances Eurowings et Discover.

La division entre les secteurs florissants ("sauf Lufthansa Airline et Cityline") et ceux qui peinent s'est même renforcée, malgré une augmentation des vols de passagers et un taux de remplissage en août de 88 %, un nouveau record mensuel. Lufthansa continue de lutter contre des coûts opérationnels élevés en raison d'une concurrence accrue et a mis en place des mesures d'économies. Lufthansa, cotée sur l'indice MDAX, a dû revendre à deux reprises son prévisionnel de bénéfice pour 2024.

Un défi pour l'entreprise est le manque de nouveaux avions en raison de problèmes de fabrication chez Boeing. Au lieu des avions longue distance énergétiquement efficaces tels que le Boeing 777 ou 787, des avions longue distance plus anciens tels que l'Airbus A340 et le Boeing 747 doivent être exploités plus longtemps. Cela entraîne une consommation de carburant plus élevée et moins d'attrait pour les voyageurs fréquents en raison de leur aménagement intérieur obsolète. Les voyages d'affaires sont toujours à 70 % du volume de 2019, l'année précédant la pandémie de Corona, selon Spohr.

Malgré le taux de remplissage record en août, Lufthansa Airline ne parvient toujours pas à obtenir des résultats impressionnants par rapport aux autres compagnies du groupe. Les problèmes persistants de la fabrication d'avions de Boeing ont entraîné l'exploitation d'avions plus anciens, ayant un impact négatif à la fois sur l'efficacité énergétique et la satisfaction des clients, ce qui pourrait affecter les résultats à venir.

