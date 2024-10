Lufthansa a de nouveau affiché des résultats décevants au cours de la période estivale.

Le navire amiral en difficulté, Lufthansa, a une fois de plus affiché les pires résultats parmi tous les transporteurs du groupe Lufthansa pendant le trimestre estival le plus chargé. Selon le PDG Carsten Spohr lors d'une conférence de presse lundi soir, "Nous avons assisté à une forte demande qui aurait probablement conduit à des résultats estivaux très rentables pour nous."

Cependant, la ligne de production en difficulté continue de rester derrière ses homologues du groupe, telles qu'Austrian et Brussels Airlines, Swiss, et les transporteurs de loisirs Eurowings et Discover.

La performance globale positive du groupe, à l'exception de Lufthansa Airline et Cityline, a été davantage mise à mal, même avec une augmentation du trafic passagers et un taux de remplissage record de 88 % en août. La situation de Lufthansa Airline s'est détériorée malgré ces développements.

Lufthansa lutte contre des coûts croissants dans un marché de plus en plus concurrentiel et a opté pour des mesures d'économie, car Lufthansa AG a dû réviser deux fois son prévisionnel de bénéfices pour 2024.

Un problème préoccupant pour la société est le retard dans les livraisons d'avions neufs de Boeing en raison de problèmes de fabrication. Au lieu des modèles économes en énergie Boeing 777 ou 787, des avions de ligne long-courriers obsolètes comme l'Airbus A340 et le Boeing 747 sont utilisés, entraînant une consommation de carburant plus élevée et une moins bonne attractivité pour les voyageurs fréquents en raison de l'obsolescence des installations de la cabine. Les voyages d'affaires restent à seulement 70 % de leur volume de 2019, marquant l'ère d'avant la pandémie de COVID-19.

Malgré la forte performance du groupe dans le trimestre estival, Lufthansa Airline a toujours lutte, entraînant les pires résultats parmi tous les transporteurs du groupe Lufthansa pendant cette période. La situation financière de Lufthansa reste difficile, car elle est condamnée à exploiter des avions plus anciens dans le trimestre estival en raison de retards dans les livraisons de Boeing.

Lire aussi: