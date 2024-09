L'UEFA sanctionne le FC Barcelone pour avoir affiché des symboles nazis

Supporters du FC Barcelone déploient une banderole avec un message rappelant un salut nazi lors d'un match contre l'AS Monaco. Le club est sanctionné par l'UEFA.

Le FC Barcelone est interdit de vendre des billets à ses supporters pour le prochain match retour de la Ligue des champions contre l'Étoile rouge de Belgrade le 6 novembre en raison d'une banderole de fan contenant des références au nazisme. Le club a également écopé d'une amende de 10 000 euros, comme l'a communiqué l'UEFA.

La banderole a été déployée dans la section des supporters visiteurs lors de la défaite 1:2 contre l'AS Monaco jeudi dernier. Son message disait : "Heil Flick" - Hansi Flick, l'ancien entraîneur allemand et de Bayern Munich, est maintenant le manager du FC Barcelone. La phrase "Heil Hitler" était un salut commun parmi les nazis, et la banderole a suscité controverse et critiques. Elena Fort, vice-présidente de Barcelone, a exprimé son choc sur Twitter, écrivant : "Honteux et inacceptable. Je suis remplie de dégoût et de tristesse qu'un supporteur prétendant soutenir le club se comporte ainsi. Il y a des limites. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Jamais plus !"

Période de probation réactivée suite à une violation répétée

Dans son communiqué, l'UEFA a mentionné une autre violation punie le 17 avril. During the first leg quarter-final against Paris Saint-Germain, the Nazi salute was visible in the fan block. As a consequence of this and other misconduct during the game, a ban on selling fan tickets for the next away game was initially imposed. However, this suspension was put on hold for one year on probation, which has now been breached. The probationary period will now be reactivated, and if there is another incident within the next year, a ban on selling tickets for an away game will be imposed again.

Le FC Barcelone a récemment souligné qu'il rejette toute forme de violence et de glorification et, selon sa constitution, soutient la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Les identités des supporters responsables n'ont pas été enregistrées par le club. En Espagne, il n'est pas illégal d'afficher publiquement des symboles nazis ou des références à de tels symboles.

La violation répétée de l'affichage du salut nazi, cette fois lors du match contre Paris Saint-Germain, a conduit l'UEFA à mettre le FC Barcelone en probation pour un an. Malheureusement, les néonazis dans la base de supporters du club ont de nouveau suscité la controverse en déployant la banderole offensante lors du match contre l'AS Monaco.

