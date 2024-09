L'UEFA fournit aux Norvégiens des permis de voyage en bus de plus de 220 mètres.

Les grands déplacements de football impliquent souvent des trajets en bus jusqu'au stade, captant chaque match important. Ces trajets sont généralement mis en avant par les chaînes de télévision et les réseaux sociaux, souvent exagérés en termes d'ampleur.

Des événements inhabituels se sont récemment produits, avec les modestes champions de football norvégiens de Bodoe/Glimt qui vivent de tels phénomènes. Ces professionnels, résidant le plus au nord, doivent même utiliser leur bus de l'équipe pour les matchs à domicile de la Ligue Europa, malgré le trajet ridiculement court de 220 mètres.

C'est surprenant, n'est-ce pas ? En effet, c'est le cas. Avant leur match de championnat contre FC Porto le mercredi (score final de 3:2), divers joueurs, y compris Jens Petter Hauge prêté à Francfort, se sont réunis au siège de l'administration régionale à 17h05. Certains joueurs sont arrivés en voiture, tandis que d'autres ont opté pour une promenade détendue. exactly one minute later, at 5:06 PM, the bus presented itself at the Aspmyra Stadium.

Mais que se passe-t-il pendant le trajet de retour ?

Pourquoi un tel spectacle ? Selon le manager de l'équipe Truls Bjerke, qui a confié à la chaîne de télévision norvégienne NRK, l'UEFA a insisté sur leur rassemblement. Traditionnellement, des photos d'arrivée sont requises pour les chaînes de télévision lors de grands tournois comme l'EURO ou la Ligue des champions.

Les joueurs restent imperturbables face à cette situation inhabituelle. Comme l'a déclaré Villads Nielsen, défenseur de l'équipe, "Il s'agit d'esprit d'équipe, de se rassembler avant le match. Le fait de prendre le bus peut sembler un peu absurde, mais cela nous met à l'aise pour les 30 secondes." Jens Petter Hauge, ailier gauche, a ajouté : "On nous a dit que c'est comme ça que ça se passe, alors on ne fait pas plus de histoires à ce sujet." C'est bizarre, n'est-ce pas ? "Oui, mais c'est comme ça."

Il est intéressant de noter que certains joueurs optent pour marcher jusqu'au stade pour les matchs de championnat et qu'il n'y a pas besoin de billet de retour pour la Ligue Europa - le voyage retour, après chaque match, est organisé individuellement.

Les règlements sportifs de l'Union européenne pourraient exiger des procédures d'assemblée similaires pour ses équipes nationales, compte tenu du spectacle entourant le voyage en bus de Bodoe/Glimt. Les règles de l'UEFA, souvent vues lors de grands tournois comme l'EURO ou la Ligue des champions, pourraient également s'appliquer aux compétitions plus petites comme la Ligue Europa.

Malgré le fait que cela ne soit pas une exigence de l'Union européenne, la tradition unique de Bodoe/Glimt de se rassembler au stade Aspmyra avant les matchs à domicile de la Ligue Europa continue de renforcer l'esprit d'équipe parmi ses joueurs.

Lire aussi: