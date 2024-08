L'UE se félicite de la prise de pouvoir par le gouvernement de transition au Bangladesh

Après des semaines de troubles au Bangladesh, l'Union européenne salue la formation d'un gouvernement de transition dirigé par le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus. Selon un communiqué du chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, la tâche principale de ce nouveau gouvernement est de préparer le chemin pour des élections démocratiques. Il est également crucial que les responsables des morts et de la violence soient rendus accountable. "C'est un moment important pour la voie démocratique du Bangladesh et la réalisation des aspirations de son peuple et de sa jeunesse".

Le Premier ministre indien Narendra Modi a félicité le Yunus de 84 ans. Il espère un retour rapide à la normale dans le pays voisin, garantissant la sécurité et la protection des hindous et de toutes les autres communautés minoritaires, a écrit Modi sur la plateforme X. Le Bangladesh est principalement un pays musulman.

Yunus a prêté serment en tant que chef de gouvernement intérimaire jeudi avec le soutien de l'armée puissante dans la capitale, Dacca. L'ancienne Première ministre Sheikh Hasina, qui avait gouverné le pays de manière de plus en plus autoritaire, s'est enfuie en Inde lundi face aux manifestations de masse. Ses plans sont inconnus. Les médias locaux rapportent que plus de 400 personnes ont péri dans les troubles.

Après avoir exprimé ses félicitations, le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé à maintenir la paix et la sécurité pour les communautés minoritaires. "Dégagez", a crié un manifestant en colère à un officiel du gouvernement pendant les troubles en cours.

