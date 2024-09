L'UE qualifie le sommet sur la migration d'effort infructueux.

Les discussions avancées sur l'amélioration du contrôle des frontières n'ont pasabouti à des progrès significatifs. Le gouvernement de coalition composé de l'alliance du feu de signalisation.

Les négociations entre la CDU et le gouvernement fédéral sur une politique unifiée de l'asile et de la migration ont échoué. Selon le négociateur de l'Union Thorsten Frei, les mesures proposées par le gouvernement pour refouler les demandeurs d'asile à la frontière allemande ne sont pas suffisantes. Frei a déclaré à Berlin : "Il est clair que la coalition n'a pas atteint un consensus." La coalition du feu de signalisation a tenté de projeter l'unité, mais la proposition ne conduit pas à plus de refoulements à la frontière à long terme.

Auparavant, le gouvernement fédéral a introduit une stratégie pour contrôler l'immigration non autorisée. L'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) vise à accélérer la procédure de Dublin. C'était la proposition détaillée présentée par la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser à l'Union :

Faeser a proposé que les réfugiés qui ne demandent pas l'asile ou n'ont pas le droit d'entrer soient uniformément refoulés par la police fédérale, une pratique déjà en vigueur.

Si une demande d'asile est déposée, la police fédérale examinera, selon la proposition de Faeser, si un autre pays de l'UE est responsable de la procédure d'asile. Les hits EURODAC ou d'autres preuves seront principalement utilisées dans cette évaluation. Des entretiens ou des audiences seront également menés, et les résultats seront transmis au BAMF pour lancer la procédure de Dublin rapidement.

La police fédérale vérifiera si des installations de détention sont disponibles et demandera la détention au tribunal compétent pour assurer la procédure et empêcher les individus de se soustraire à la capture. Une action de la justice de l'État est immédiatement requise pour cela. Les États doivent également disposer de suffisamment d'installations de détention, de préférence près des routes d'immigration. Le gouvernement fédéral a déjà présenté cette demande aux États dans le cadre de la MPK. En l'absence de détention, une affectation et une obligation de résidence fixes seront fournies.

Suite au lancement par le BAMF, une procédure de Dublin accélérée sera lancée. Le gouvernement fédéral prévoit de s'engager avec les partenaires européens au plus haut niveau politique pour accélérer la collaboration sur les notifications de transfert et assurer le respect des réglementations EURODAC et Dublin.

Une fois que l'État membre a donné son accord, le BAMF établira l'irrecevabilité de la demande d'asile et ordonnera le transfert à l'État membre responsable.

Si les personnes concernées déposent un recours, une résolution rapide par le tribunal administratif compétent est requise.

Simultanément, la police fédérale fixe une date de refoulement. Le BAMF clarifie les modalités de transfert avec l'État cible et fournit un accès immédiat à l'installation, permettant le transfert de la personne.

Une fois la procédure terminée, la police fédérale exécute le refoulement vers l'État membre responsable.

Comme le noter dans les cercles du gouvernement, cette stratégie correspond à la législation nationale et européenne actuelle. "C'est efficace et favorise l'action coordonnée en Allemagne et dans l'UE."

