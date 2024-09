L'UE propose un changement substantiel de sa réglementation en matière d'asile.

À la suite d'un sommet de migration infructueux entre l'administration et la CDU/CSU, le parti de l'Union prévoit de soumettre sa propre proposition de rejet aux frontières au Bundestag. Intitulée "Prôner un véritable virage en matière d'asile et de migration - Mettre en œuvre les rejets aux frontières en Allemagne", cette proposition expose la position de l'Union sur la crise actuelle de migration et de sécurité.

L'Union invoque l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, affirmant que la situation exceptionnelle de l'Allemagne, caractérisée par une grave crise de migration et de sécurité, justifie des rejets aux frontières complets. Elle considère que cette mesure est non seulement légale, mais aussi réalisable et impérative compte tenu des circonstances actuelles. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas encore proposé de mesure similaire.

Après la première ronde de discussions avec le gouvernement de la coalition et les États fédéraux concernant une approche commune en matière de politique migratoire, le président de la CDU, Friedrich Merz, a jugé les discussions infructueuses. S'adressant à l'émission "Markus Lanz" de ZDF, le premier directeur parlementaire du groupe parlementaire CDU/CSU, Thorsten Frei, a souligné l'importance des rejets aux frontières en tant que composante critique d'une solution globale.

L'Union plaide en faveur du rejet direct des demandeurs d'asile à la frontière, même ceux dont les demandes n'ont pas encore été déposées. Actuellement, seuls les étrangers ayant des interdictions d'entrée ou ceux qui ne déposent pas de demandes d'asile sont renvoyés.

Les politiques du FDP ont également exprimé leur soutien aux rejets. Le secrétaire général du FDP, Bijan Djir-Sarai, a déclaré au journal "Bild" que le FDP était aligné sur la position de l'Union en matière de migration et était ouvert à la mise en œuvre de leurs propositions de manière coopérative. "Il est temps d'en finir avec la procrastination", a insisté Djir-Sarai, exhortant l'Union et son président, Friedrich Merz, à reprendre les négociations.

Le parti de l'Union prévoit de présenter sa proposition de rejet aux frontières au Bundestag allemand.

