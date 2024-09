L'UE propose de prêter plus de 35 milliards d'euros à l'Ukraine

11:33 Russie met en garde : ne sous-estimez pas les avertissements concernant l'envoi d'armes à longue portée en Ukraine

Le gouvernement russe a mis en garde l'Occident contre le fait de ne pas prendre en compte les avertissements concernant l'envoi d'armes à longue portée à l'Ukraine, capables de frapper des sites à l'intérieur de la Russie. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'une conférence de presse, la nature du conflit pourrait changer considérablement, portant potentiellement de graves risques pour le monde entier. Zakharova a déclaré : "Ils jouent avec le feu." Sa déclaration intervient alors qu'elle exclut toute négociation avec les États-Unis, déclarant qu'il n'y aura pas de rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, car "les deux parties n'ont rien à discuter". Auparavant, le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait souligné qu'il y avait eu de nombreuses lignes rouges tracées par le président russe Vladimir Poutine qu'il n'avait pas franchies, déclarant : "Il ne les a pas franchies parce qu'il sait que l'OTAN est la plus forte alliance militaire du monde."

10:53 UE : l'expulsion forcée des hommes ukrainiens 'ne peut pas se produire'

La Commission européenne a clairement indiqué que l'expulsion forcée des citoyens ukrainiens de sexe masculin de l'Union européenne n'était pas une option. La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré que cela n'était pas possible conformément à la directive sur la protection temporaire. Elle a déclaré : "Nous aiderons ceux qui souhaitent retourner en Ukraine, et nous discuterons avec les autorités et le gouvernement ukrainiens de la manière dont cela peut être fait au mieux, mais nous n'obligerons personne à quitter l'UE." Auparavant, le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, avait été rapporté comme ayant exhorté les pays d'Europe occidentale à encourager les hommes ukrainiens de militaire à retourner en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andrii Sybiha, étant reportedly en faveur de cette idée.

10:12 Le général Freuding voit des 'opportunités' dans l'évasion des sanctions russes

Le coordinateur militaire de l'aide allemande à l'Ukraine, Christian Freuding, a déclaré concernant la production d'armes russes : "Nous reconnaissons que la situation est devenue plus difficile pour les Russes pour continuer leur industrie de défense avec ses fournitures de composants complexes, mais ils y parviennent encore. Ils y parviennent en prenant des détours et en s'appuyant sur le soutien de partenaires comme la Chine, la Corée du Nord et l'Iran." Tout en reconnaissant que les sanctions ont un impact, il a noté qu'il y avait des possibilités de "trouver des opportunités ou même des contournements légitimes".

09:03 Von der Leyen met l'accent sur le soutien supplémentaire à l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un soutien continu à l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine pendant l'hiver, alors qu'elle commence sa visite à Kyiv. "Ma visite à Kyiv a lieu à un moment où la saison de chauffage commence et où la Russie continue de cibler l'infrastructure énergétique du pays", écrit-elle sur la plateforme X, aux côtés d'une photo de son arrivée à la gare de Kyiv. "Nous soutiendrons l'Ukraine dans ses efforts courageux. Je suis ici pour discuter du soutien de l'Europe, des préparatifs d'hiver à la défense, de l'adhésion à l'UE et des progrès sur les prêts du G7."

08:20 "Tendance vers l'autoritarisme" - l'UE envisage de révoquer la libre circulation des personnes pour les Géorgiens

Bruxelles envisage de révoquer la libre circulation des personnes pour les Géorgiens dans l'Union européenne en raison de la régression démocratique sous la parti rêve géorgien au pouvoir, selon un porte-parole de l'UE anonyme cité par Politico. "Tout est sur la table" si la Géorgie ne reverse pas sa tendance vers l'autoritarisme, y compris "la suspension temporaire de la libéralisation des visas", a déclaré le porte-parole à Politico. Récemment, le parti rêve géorgien a adopté une loi sur les agents étrangers qui copie la législation répressive russe utilisée contre les critiques du régime du Kremlin.

07:42 L'Ukraine critique la proposition de la Pologne sur le statut du Crimea

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a critiqué une proposition polonaise sur le statut de la Crimée, estimant que les compromis sont inacceptables. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, avait suggéré d'organiser un référendum sur la péninsule dans le cadre d'une solution de négociation potentielle avec la Russie. "Tous les efforts doivent être concentrés sur la libération de la péninsule, pas sur la satisfaction de l'appétit du Kremlin aux dépens des intérêts de l'Ukraine et du droit international", a expliqué le ministère de Kyiv.

06:29 La visite attendue de Von der Leyen à Kyiv - discussions avec Zelenskyy

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue à Kyiv aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé des discussions avec elle au sujet des préparatifs d'hiver. "La question de l'énergie est une priorité", a-t-il déclaré. Le statut des lignes de front, les livraisons d'armes et les projets de défense conjoints seront également discutés, ainsi que le cheminement de l'Ukraine vers l'adhésion à l'UE et le soutien financier supplémentaire pour le pays faisant face à l'agression russe.

05:32 L'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTAN

L'Ukraine participe directement à un exercice de l'OTAN dirigé par les Pays-Bas pour la première fois. L'exercice pour tester les systèmes anti-drones est en cours, selon le service de presse de l'OTAN. "Plus de 60 systèmes anti-drones et technologies telles que les capteurs, les systèmes drone à drone, les brouilleurs et les chasseurs de cyber étaient testés en direct", a déclaré l'alliance. La participation de l'Ukraine fait partie du plan d'action de l'OTAN-Ukraine pour la coopération en matière d'innovation, adopté lors du sommet en juillet.

04:28 Un militant transgenre en Géorgie rencontre une fin tragiqueEn Géorgie, suite à l'adoption controversée d'une loi relative aux droits LGBTQ, le militant transgenre Kesaria Abramidze a connu une fin tragique. Selon le ministère de l'Intérieur géorgien, Abramidze, connue pour son travail de mannequin, d'actrice et d'influenceuse, a été poignardée à plusieurs reprises dans son appartement un après-midi de semaine. Son petit ami a été arrêté en tant que principal suspect et inculpé de meurtre en raison de la brutalité du crime et de l'identité de genre de la victime. Cet incident s'est produit un jour après l'approbation d'une loi sur les "valeurs familiales", critiquée par l'UE et les organisations de défense des droits de l'homme pour son impact restrictif sur les droits LGBTQ, rappelant l'approche de la législation russe, interdisant notamment les procédures de réattribution de genre.

03:25 Lufthansa envisage l'arrêt des vols Francfort-Pékin en raison des sanctionsLufthansa étudie la possibilité d'interrompre sa liaison quotidienne entre Francfort et la capitale chinoise de Pékin. Une décision est attendue en octobre. La porte-parole a attribué cette réflexion à un "terrain de jeu inégal" entre les compagnies aériennes européennes, chinoises, du Golfe et du Bosphore, qui bénéficient d'avantages tels que des coûts de localisation plus faibles, des normes sociales élevées et des investissements étatiques importants dans l'aviation. De plus, ces compagnies aériennes peuvent toujours traverser l'espace aérien russe, qui est interdit aux compagnies aériennes européennes et américaines suite à l'imposition de sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine, nécessitant un détour qui ajoute à leurs frais de carburant.

02:27 L'agression russe cible un site énergétique à SumyLes forces russes ont lancé une nouvelle série d'attaques en soirée, frappant une maison de retraite dans la ville ukrainienne de Sumy et ciblant l'infrastructure énergétique de la ville. Les autorités ukrainiennes ont rapporté la mort d'un civil, tandis qu'un organisme de surveillance de l'ONU a affirmé que ces attaques sur le réseau électrique violaient le droit international humanitaire. L'Agence internationale de l'énergie a estimé que l'Ukraine pourrait faire face à des déficits d'approvisionnement en électricité équivalant à un tiers de sa demande maximale pendant les mois critiques de l'hiver.

01:25 L'Allemagne Witnesses Record Refugee PopulationLa population de réfugiés en Allemagne a dépassé les niveaux précédents, avec le Bureau de registration des étrangers rapportant un chiffre d'environ 3,48 millions de réfugiés mi-2024, soit une augmentation de 60 000 personnes par rapport à la fin de 2023. Le "Neue Osnabrücker Zeitung" cite le chiffre le plus élevé depuis les années 1950, attribuant l'augmentation à une réponse gouvernementale à une question parlementaire de la gauche en Allemagne. Dans ce total, environ 1,18 million sont des réfugiés ukrainiens, reflétant une augmentation de 45 000 personnes par rapport à la fin de 2023. Ce chiffre comprend tous les individus déplacés, des demandeurs d'asile aux réfugiés reconnus aux personnes ayant obtenu une résidence temporaire.

00:22 Lindner: l'aide à l'Ukraine n'est pas une justification pour suspendre le frein à l'endettement

Les politiciens du SPD et des Verts invoquent souvent un compromis conclu au sein de la coalition concernant la suspension temporaire du frein à l'endettement pour une aide financière importante à l'Ukraine dans le cadre du différend budgétaire. Cependant, le leader du FDP et ministre des Finances Christian Lindner conteste ces propositions, déclarant : "Je n'ai connaissance d'un tel accord. Je n'aurais pas donné mon accord à une telle résolution." Le conflit en Ukraine est deeply regrettable, mais ne constitue pas un état d'urgence tel que défini par la loi fondamentale allemande. "Pour le bien de l'Ukraine, nous travaillons activement à la mise en œuvre d'un programme de 50 milliards de dollars par les pays du G7, en plus de notre aide bilatérale", commente Lindner.

23:23 La Bulgarie plaide pour une interdiction des importations d'œufs ukrainiens par l'UE

La Bulgarie présentera sa proposition d'interdire les importations d'œufs d'Ukraine lors d'une réunion du Conseil de l'agriculture et de la pêche de l'UE prévue le 23 septembre à Bruxelles. Cela a été annoncé par le ministre bulgare de l'Agriculture Georgi Takhov. Cette proposition est symptomatique des disputes en cours entre l'Ukraine et certains États membres de l'UE de l'Est concernant le commerce agricole. Ces disputes ont déjà entraîné des blocages frontaliers à la frontière polono-ukrainienne, des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens et des manifestations de farmers en Pologne et en Bulgarie.

22:13 Merz écarte toute perspective de processus de paix avec la Russie

Le président de la CDU Friedrich Merz exprime ses préoccupations quant à la situation en Ukraine et déclare : "Je ne crois pas qu'un processus de paix soit une option viable pour le moment." La détermination de la Russie ne fléchira que lorsque l'action militaire deviendra vaine ou que la chute de Kiev deviendra imminente. À long terme, l'Allemagne continuera probablement à soutenir militairement l'Ukraine. "Je crois que notre devoir est de défendre la liberté et la paix contre la Russie, et non en collaboration avec la Russie, pour un avenir prévisible", affirme Merz avec détermination. Cette réalisation est un coup dur, reconnaît Merz, "actuellement, il n'y a pas d'autre option, au moins tant que Poutine et son régime restent au pouvoir".

