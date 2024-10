L'UE pourrait éventuellement imposer des droits de douane sur les véhicules électriques originaires de Chine.

Les pays de l'UE n'ont pas réussi à bloquer de nouvelles taxes sur les voitures électriques chinoises malgré l'opposition de l'Allemagne, dirigée par le chancelier. Cependant, cette mesure est toujours sur la table : l'UE dispose désormais du pouvoir d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques en provenance de Chine.

Un nombre insuffisant de pays de l'UE a exprimé son opposition au projet, comme l'ont confirmé plusieurs diplomates de l'UE. Cela permet à la Commission européenne de envisager d'imposer des taxes allant jusqu'à 35,3 %. L'Allemagne n'a pas réussi à faire changer d'avis les autres pays. La nation la plus peuplée de l'UE a voté contre les taxes à Bruxelles, mais une majorité d'au moins 65 % des pays de l'UE, représentant la population totale de l'UE, était nécessaire pour mettre fin au projet. Outre l'Allemagne, seuls quatre autres États membres ont voté contre.

Selon les diplomates, dix pays de l'UE ont soutenu cette mesure, tandis que douze sont restés neutres. Cinq pays ont ouvertement exprimé leur opposition aux taxes, représentant environ 20 % de la population de l'UE.

Initialement, le gouvernement allemand était divisé sur la question, mais le chancelier Olaf Scholz a pris une décision peu de temps avant le vote. Les ministères des finances et des transports, dirigés par le FDP dans la coalition du trafic lumineux, ont poussé pour un vote 'non' de l'Allemagne à Bruxelles. Scholz a également soulevé des préoccupations concernant les taxes de rétorsion potentielles. En revanche, les ministères de l'économie et des affaires étrangères, dirigés par les Verts, ont soutenu l'abstention pour continuer à négocier une solution avec la Chine.

La Commission européenne a annoncé les taxes potentielles à la suite d'une enquête qui affirmait que Pékin manipulait le marché de l'UE en subventionnant les véhicules électriques. Le fait de savoir si ces droits de douane d'importation prendront effet début novembre dépendra de la Commission. Cependant, si un compromis est trouvé avec la Chine à temps, les taxes peuvent être supprimées.

En raison des nombreuses abstentions, une majorité claire en faveur des taxes n'a pas été formée vendredi. En conséquence, les 27 pays de l'UE n'ont pas pu publier une déclaration conjointe.

