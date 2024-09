L'UE plaide pour le rejet à la frontière; les Verts montrent du scepticisme

Le mardi, une réunion s'est tenue au ministère de l'Intérieur, où l'Union de l'opposition, ainsi que les membres de la coalition et les représentants de l'État, ont examiné la possibilité de collaborer sur l'affinage des réglementations sur l'immigration et l'asile. Tous les participants ont rapporté des discussions productives. La ministre de l'Intérieur, Nadine Faeser (SPD), a consenti à "examiner certains aspects discutés en confidence et à poursuivre les discussions".

Après la réunion, les représentants de la CDU et de la CSU ont clarifié leur position en déclarant qu'ils ne poursuivraient pas le dialogue sur une réforme conjointe de l'asile si l'Allemagne n'appliquait pas les refus à ses frontières. Ils croient que cela réduiraient considérablement l'afflux de migrants.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD), selon le porte-parole du vice-chancelier Wolfgang Büchner, entend poursuivre les négociations avec l'Union dans le but de trouver une "solution nationale excellente" à cette question importante. Scholz a refusé de commenter le sujet des refus en raison de la confidentialité des discussions : "Par conséquent, je ne vais pas commenter ici ce que le chancelier est ou n'est pas disposé à faire", a expliqué Büchner.

Le ministère de l'Intérieur s'est abstenu de divulguer des détails sur les négociations avec l'Union, en gardant à l'esprit la confidentialité convenue. Cependant, un porte-parole a confirmé l'existence de "fondements juridiques" pour les refus. De tels refus ont lieu lors des contrôles frontaliers internes, avec environ 30 000 cas depuis octobre dernier.

La discussion porte sur les réfugiés relevant du règlement de Dublin. Conformément à cette loi de l'UE, le premier pays de l'UE où un réfugié arrive est responsable de son processus d'asile. L'Union propose de refuser l'entrée à ceux qui souhaitent se rendre en Allemagne.

Actuellement, la plupart de ces personnes sont autorisées à entrer, les pays responsables étant identifiés ultérieurement au cours de la procédure d'asile. Ces pays doivent, conformément à la loi de l'UE, assumer la responsabilité du réfugié ; cependant, en pratique, ce rapatriement se produit rarement, comme le critique l'Union.

Les refus aux frontières sont conformes à la loi allemande, a affirmé le représentant de la CDU Frei à "Politico". Frei a critiqué le gouvernement sur ce point : "Nous devons clarifier si le gouvernement fédéral est capable de contribuer à une réduction substantielle de l'immigration en Allemagne".

Frei a mis en évidence les "discussions positives" du mardi. "Néanmoins, pour nous, ce qui compte vraiment, c'est d'obtenir une réduction durable et substantielle de l'immigration en Allemagne", a-t-il ajouté.

L'expert en intérieur des Verts, Mihalic, a rejeté les demandes. "Refuser les demandeurs d'asile à la frontière n'est pas permis en vertu du droit européen, car le règlement de Dublin s'applique et le pays membre responsable doit être déterminé au cours de la procédure d'asile", a déclaré Mihalic aux journaux du groupe de médias Funke. "Ce processus peut être complexe et pratiquement impossible à mettre en œuvre à la frontière".

Le député parlementaire adjoint du SPD, Dirk Wiese, considère les rapatriements frontaliers comme une stratégie potentielle pour contenir la migration illégale. L'Allemagne devrait prendre des "mesures nationales appropriées" jusqu'à ce que les nouvelles règles de la réforme du système d'asile européen commun entrent en vigueur mi-2026, a déclaré Wiese à "Tagesspiegel". "Un aspect de cela pourrait être les rapatriements frontaliers", a proposé le politique du SPD.

Après que la CDU et la CSU eurentclarifié qu'elles ne poursuivraient pas le dialogue sur la réforme conjointe de l'asileUnless Germany enforces denials at its borders, Chancellor Scholz remained silent on the matter due to the meeting's confidentiality, stating, "I'm not going to comment here on what the Chancellor is or isn't inclined to do."

Lire aussi: