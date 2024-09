L'UE plaide en faveur d'une augmentation des déplacements d'évacuation à Kaboul.

Prochaines discussions entre la coalition du Sémaphore et l'Union aborderont les politiques d'immigration futures. La CDU et la CSU ont clairement défini leurs attentes. Le manque de date de départ précise pour le prochain vol de déportation vers l'Afghanistan par la ministre de l'Intérieur Faeser n'est pas bien accueilli.

Après le premier vol de déportation d'offenders en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des Talibans, la CSU plaide en faveur de vols similaires à court terme. "Je m'attends à ce que la ministre de l'Intérieur Faeser planifie le prochain départ pour l'Afghanistan dans la semaine. Cela ne doit pas être un événement unique", a déclaré le chef du groupe parlementaire CSU Alexander Dobrindt à "Bild am Sonntag".

La ministre fédérale allemande de l'Intérieur Nancy Faeser est favorable à la poursuite des vols de déportation mais n'a pas révélé de dates précises. La politicienne du SPD a déclaré au journal : "Les criminels étrangers et les violeurs doivent quitter notre pays. Je vais donc m'efforcer de faire en sorte que les criminels et les menaces potentielles soient déportés en Afghanistan et en Syrie."

Le premier vol de déportation d'Allemagne vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des Talibans il y a trois ans a décollé vendredi matin. Selon Faeser, 28 délinquants se trouvaient à bord de l'avion.

Union : le sommet sur la migration doit apporter des résultats concrets

La semaine prochaine, le gouvernement fédéral, l'Union et les États se réuniront pour discuter des mesures en matière de politique migratoire. La poussée a été donnée par l'attaque au couteau de Solingen qui a fait trois morts et huit blessés. Un Syrien de 26 ans est suspect. La coalition du Sémaphore a déjà proposé des mesures plus strictes, mais l'Union les considère insuffisantes.

Le secrétaire général de la CDU Carsten Linnemann a mis en garde dans "Bild am Sonntag" : "Ce ne peut pas être un événement placebo. Des mesures pratiques pour lutter contre l'immigration illégale sont nécessaires, pas des réunions interminables". L'application stricte du principe de Dublin, qui implique le refus des demandeurs aux frontières, est essentielle pour mettre fin à l'immigration illégale. "En outre, ceux qui n'ont pas le droit de rester doivent être déportés. Nous insisterons sur ces positions", a souligné Linnemann.

Le chef du groupe parlementaire de l'Union Thorsten Frei a exprimé des sentiments similaires, déclarant au journal : "Mardi, nous devons déterminer s'il y a une volonté de réduire considérablement les flux migratoires vers l'Allemagne".

Le ministre de la Justice Marco Buschmann tient également les États responsables.

