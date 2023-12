L'UE parvient à un accord "historique" sur la réforme de l'asile, mais la ratification de l'accord reste un défi à relever

L'accord couvre les éléments politiques de cinq lois de l'UE qui "touchent à toutes les étapes de la gestion de l'asile et de la migration", a déclaré le Conseil européen dans un communiqué, ajoutant que les cinq lois sont des composantes du pacte sur la migration et l'asile proposé par la Commission européenne en 2020.

Les cinq lois de l'UE sur lesquelles l'accord s'est fait portent sur des questions telles que le filtrage des migrants irréguliers, les procédures de traitement des demandes d'asile, les règles permettant de déterminer quel État membre est responsable du traitement d'une demande d'asile, et la manière de gérer les situations de crise, selon la déclaration du Conseil européen.

"Les nouvelles règles, une fois adoptées, rendront le système d'asile européen plus efficace et renforceront la solidarité entre les États membres en permettant d'alléger la charge qui pèse sur les États membres où arrivent le plus grand nombre de migrants", ajoute la déclaration.

On se plaint depuis longtemps que certains États membres de l'UE accueillent beaucoup plus de migrants que d'autres. Selon les propositions, les pays qui ne sont pas à la frontière devront choisir entre accepter leur part de 30 000 demandeurs d'asile ou verser au moins 20 000 euros (21 870 dollars) par personne à un fonds de l'UE, a rapporté Reuters.

L'accord a été conclu entre la présidence espagnole du Conseil européen, qui tourne tous les six mois entre les États membres, et le Parlement européen.

Bien que l'accord ait été qualifié d'historique par Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, un accord formel devra encore être approuvé par les 27 membres de l'Union européenne et ratifié par le Parlement, où plusieurs blocs de parlementaires s'opposent à l'accord.

Le Conseil européen a indiqué que la prochaine étape du processus consistera à soumettre l'accord provisoire aux États membres pour confirmation.

Dans un message publié sur les médias sociaux, M. Metsola a déclaré : "Le 20 décembre 2023 entrera dans l'histoire. Le jour où l'UE a conclu un accord historique sur un nouvel ensemble de règles pour gérer la migration et l'asile".

Les organisations caritatives d'aide aux réfugiés ont critiqué l'accord, de même que des membres du Parlement européen.

Le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, une alliance de 117 ONG travaillant à la protection des demandeurs d'asile, a déclaré sur les médias sociaux que l'accord marquait un "jour sombre pour l'Europe".

Amnesty International a réagi à l'accord mercredi, déclarant qu'il "entraînera une augmentation des souffrances pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants à chaque étape de leur voyage".

Les politiques migratoires

Les migrations, et en particulier la question de savoir comment gérer l'afflux massif de réfugiés que l'Europe a connu ces dernières années, ont fini par dominer la politique européenne, en particulier à droite.

La situation géographique de l'Europe et son bilan relativement favorable en matière de droits de l'homme et de soutien aux réfugiés en ont fait une destination attrayante pour ceux qui fuient les conflits.

L'UE possède une vaste frontière extérieure, qui s'étend de la mer Méditerranée - proche de certaines parties de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient - aux frontières terrestres avec la Russie à l'est. Les conflits qui ont éclaté dans ces régions du monde au cours des deux dernières décennies ont naturellement poussé de nombreuses personnes à chercher à entrer en Europe.

L'UE est confrontée à d'autres défis uniques en matière d'immigration clandestine, notamment parce que 22 des 27 États membres de l'UE font partie de l'espace sans frontières de Schengen, ce qui rend le suivi des mouvements à travers l'Union quelque peu plus difficile.

La plupart des Européens ne veulent pas renoncer à cette liberté de mouvement pour des raisons économiques, mais l'absence de contrôle sur les migrations est le revers de la médaille.

Il n'est donc pas surprenant que les politiciens anti-UE aient l'occasion de s'en prendre à Bruxelles, une stratégie politique qui a fait ses preuves dans l'ensemble du bloc. Pour les partis d'opposition, cela signifie qu'ils peuvent mettre leur gouvernement face à ses responsabilités en matière de politique migratoire nationale.

La veille de la conclusion de l'accord européen sur l'immigration, le Parlement français a adopté un projet de loi controversé sur l'immigration, que Marine Le Pen, chef de file de l'extrême droite française, a qualifié de "victoire idéologique incontestable" pour son parti.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com