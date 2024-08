- L'UE n'a pas l'intention de prélever des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

L'Union européenne ne frappera pas temporarily d'un surcoût les voitures électriques chinoises. Initialement, il était prévu d'imposer des droits de douane compensatoires temporaires, rétroactifs, dans des cas spécifiques, allant jusqu'à 37,6 %, car les véhicules électriques (VE) chinois étaient accusés de tirer parti de subventions trompeuses et de menacer l'industrie de l'Union européenne. Cependant, la Commission européenne a maintenant annoncé que les conditions légales nécessaires pour imposer des droits de douane rétroactifs n'ont pas été remplies.

Droit de douane ajusté à 35,6 %

De plus, la Commission a révélé que les taux de droit de douane ont été ajustés et ont principalement diminué. Par exemple, le droit de douane préliminaire pour BYD a été réduit de 17,4 % à 17,0 %, pour Geely de 19,9 % à 19,3 % et pour SAIC de 37,6 % à 36,3 %. Tesla sera soumise à un droit de douane personnalisé de 9 %. Les entreprises collaborant avec l'Union européenne seront soumises à un droit de douane de 21,3 % (précédemment 20,8 %), tandis que les entreprises non coopératives seront frappées du droit de douane maximum de 36,3 %.

Geely fabrique, entre autres, les modèles électriques Smart #1 et #3, ainsi que le Volvo EX30. SAIC produit la MG4, qui a occupé la deuxième place parmi les VE dans les statistiques d'immatriculation en Allemagne en mai, juste derrière le VW ID.3.

Décision encore en suspens

Un verdict définitif sur la mise en place ou non de droits de douane est attendu à la fin octobre. Cependant, la Commission nécessite l'approbation des 27 États membres de l'Union européenne avant de pouvoir imposer le droit de douane compensatoire. Si la majorité s'oppose à la mesure, la Commission ne peut pas mettre en place le droit de douane. Il est également souhaité que

