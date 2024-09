L'UE maintient sa position de rejet de la frontière, Mihalic le juge presque impraticable

La conversation porte sur les individus classés comme réfugiés conformément au règlement de Dublin de l'UE. Cette législation stipule que l'État membre responsable d'une demande d'asile est celui où le réfugié a initialement pénétré sur le territoire de l'UE. Cependant, l'Allemagne entend empêcher ces individus d'entrer davantage sur son territoire dans le cadre de cette réglementation.

Dans un podcast, le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Frei a affirmé que cette action était conforme à la loi allemande. Pendant ce temps, l'expert en intérieur de l'Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) Lindholz a exprimé des préoccupations quant à l'efficacité du système de Dublin, suggérant que la loi nationale devrait primer. Lindholz a soutenu que le règlement de Dublin n'interdit pas explicitement les retours, un point de vue qui n'est pas partagé par tous les professionnels du droit.

D'un autre côté, l'expert en intérieur des Verts Mihalic a soutenu que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas être renvoyés à la frontière conformément au droit européen. Étant donné que l'État membre responsable doit être déterminé dans le cadre du processus d'asile, qui est souvent complexe, la mise en œuvre des retours à la frontière serait peu pratique.

Les rapports indiquent qu'il y a de la sympathie pour le concept de retours au sein de la faction FDP. Ils proposent de renvoyer les réfugiés à la frontière allemande si l'Allemagne n'est pas responsable du processus d'asile, une position qu'ils entendent maintenir lors d'une prochaine retraite.

La question des retours a été discutée lors des consultations sur la politique migratoire mardi entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des États et les CDU/CSU. Aucune décision claire n'a été prise, et d'autres discussions sont prévues.

Le président de l'Association des maires allemands, Lewe, a salué les discussions en cours, en appelant à des procédures de Dublin plus rapides et plus simples. Il a souligné l'importance de transférer les demandeurs d'asile aux pays de l'UE responsables d'eux.

Le gouvernement allemand a annoncé son intention de retirer tous les avantages sociaux aux individus faisant l'objet d'une procédure de Dublin si le pays de l'UE responsable est d'accord pour leur retour depuis l'Allemagne. En soutien à cette mesure, l'expert en migration du FDP Stamp a proposé de ne fournir que des billets d'avion et une petite somme d'argent à leur arrivée dans le pays de destination.

En ce qui concerne la décision de la Cour constitutionnelle fédérale selon laquelle l'État doit garantir un niveau de vie minimum pour chaque personne en Allemagne, Stamp a proposé de considérer une modification de la loi fondamentale si nécessaire. Cependant, il a clarifié qu'il exprimait ces opinions en

