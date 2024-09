L'UE joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme.

Dans ce cas précis, le conflit découle d'une mère syrienne vivant à Cologne avec ses deux enfants mineurs. Le père et mari de ces enfants, également un homme syrien, a fui son pays natal en 2013. Il est passé par la Turquie et a atteint la Bulgarie, qui l'a reconnu comme réfugié en vertu de la Convention de Genève sur les réfugiés.

De Bulgarie, il s'est rendu en Allemagne et a déposé une autre demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf). Il était censé être renvoyé en Bulgarie, mais cela ne s'est pas produit.

La Cour Administrative de Cologne a ordonné à Bamf d'imposer une interdiction de déportation pour la Bulgarie en raison de potentielles violations des droits de l'homme. Bamf a finalement reconnu son statut de protection subsidiaire mais a continué de refuser le statut de réfugié. Il lui a été délivré un permis de séjour temporaire.

La mère et la fille aînée ont quitté la Syrie en 2015 et, selon la cour, ont traversé le Liban, la Turquie, la Grèce et l'Italie avant d'atteindre l'Allemagne. Ils ont soumis une demande d'asile. Leur fils est né à Cologne en 2017. Bamf a seulement approuvé la protection subsidiaire pour les demandeurs. Cependant, la Cour Administrative de Cologne a jugé que Bamf doit reconnaître le statut de réfugié des demandeurs en raison de la reconnaissance de réfugié bulgare de leur mari ou père.

La Cour Administrative Supérieure a maintenant renversé cette décision et a rejeté l'appel. Elle a mentionné que les demandeurs n'avaient pas fait l'objet de persécutions personnelles en Syrie et ne pouvaient donc pas prétendre au statut de réfugié sur la base du statut de leur mari ou père. Selon la loi sur l'asile, seuls les proches parents d'un étranger peuvent obtenir la protection de réfugié en Allemagne si cette personne est reconnue comme réfugiée en Allemagne elle-même.

Généralement, les réfugiés qui obtiennent le statut de réfugié dans un autre pays doivent retourner dans ce pays, comme l'a également expliqué la cour. Ce pays est également responsable de la réunification familiale.

Cependant, si la responsabilité du réfugié est exceptionnellement transférée à l'Allemagne, comme dans ce cas, la réunification familiale est régie par la loi sur la résidence. Elle n'exige pas une protection de réfugié familial en vertu de la loi sur l'asile pour les membres de la famille. La Chambre a accordé l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour Administrative Fédérale en raison de l'importance fondamentale de l'affaire.

