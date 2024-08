Controverse autour de la restauration rapide populaire - L'UE examine les objections à l'action turque de donateurs

La Commission européenne examine les objections de l'Allemagne contre une initiative turque visant à protéger la viande de döner en tant que spécialité traditionnelle. Un porte-parole de la Commission a déclaré à l'agence de presse allemande que le processus vise à déterminer si les objections sont valables.

Si c'est le cas, le corps entamera des consultations pour résoudre le litige. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée, un comité de représentants des États membres de l'UE devra traiter le dossier. Il pourrait alors donner instruction à la Commission par vote majoritaire de décider d'accorder ou non la demande.

L'Association internationale du döner, basée à Istanbul, a déjà déposé une demande en 2022 pour inclure le döner sur la liste européenne des "spécialités traditionnelles garanties". Si la demande est acceptée, les brochettes de döner devront être produites selon des règles uniformes dans toute l'UE à l'avenir. Cependant, la préparation des plats de döner ne serait pas affectée. Par exemple, il ne serait pas réglementé quel type de salade et de sauce entre dans un wrap de döner.

Néanmoins, le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture craint des conséquences négatives pour les producteurs et les restaurants allemands. Il critique le fait que l'utilisation courante de veau et de jeune bœuf, ainsi que de viande de dinde, serait exclue par la demande turque.

La demande indique que le döner devrait être composé de viande d'au moins 16 mois de bœuf ou de viande de pattes et/ou d'épaule d'au moins 6 mois d'agneau.

L'unique alternative serait le döner fait de poulet, qui devrait être fait de blanc de poulet et/ou de cuisses de poulet. Il serait également réglementé avec précision quels ingrédients sont autorisés pour la marinade, quelle épaisseur doivent avoir les tranches de viande et pendant combien de temps elles doivent être marinées.

