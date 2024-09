- L'UE établit des dispositions pour les discussions futures sur les migrations

Suite à la discussion sur la migration, l'alliance "Feu Tricolore" fixe des conditions pour des discussions ultérieures. "Le mouvement clé serait que l'alliance Feu Tricolore s'aligne sur nous en reconnaissant que ces refus à la frontière sont essentiels en raison du dysfonctionnement du système. Ensuite, nous pourrons approfondir d'autres points", a suggéré Andrea Lindholz (CSU), vice-chef du groupe de l'Union.

Le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck (CDU), a souligné leur poussée pour "un changement significatif de la politique migratoire et des actions spécifiques pour limiter la migration". Selon eux, cela inclut les contrôles et les refus aux frontières. Il est indécis s'il y aura d'autres discussions dans ce format. Les partis de la coalition Feu Tricolore doivent clarifier leur intention de suivre une voie de limitation claire.

Examens juridiques annoncés

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), qui a fait des déclarations vagues, a déclaré : "Maintenant, il s'agit d'examiner certains points discutés en privé, puis de poursuivre les discussions. Nous nous sommes mis d'accord sur cela."

Ils prévoient une autre réunion dans le même tour et ont fixé une date pour la semaine prochaine. Les examens juridiques sont une condition préalable. "Je suis reconnaissant pour le dialogue sincère et constructif d'aujourd'hui. Nous souhaitons reprendre cet échange rapidement."

Point clé : Refus

Thorsten Frei (CDU), premier gestionnaire parlementaire de la faction CDU/CSU, a souligné : "Pour nous, il est crucial qu'il y ait finalement une diminution de l'afflux, que la migration reste gérable et intégrable." Pour l'Union, il est vital "qu'il n'y ait pas seulement des contrôles aux frontières, mais aussi des refus à la frontière." Frei a ajouté : "Nous avons senti que les préoccupations que nous chérissons ont été prises en considération."

L'Union cherche maintenant une réponse rapide du gouvernement fédéral, qui a également été promise. "Si nous voyons une volonté d'atteindre de tels résultats, alors nous aborderons également d'autres sujets."

Ils doivent faire des progrès dans la semaine à venir, a déclaré Frei. L'Union fera de la place pour cela au Bundestag la semaine prochaine, bien que l'agenda soit censé être le budget. "Il s'agit de vitesse, il s'agit de vitesse."

Doutes juridiques

Des sources participantes ont signalé de hauts risques juridiques avec les refus. En outre, les demandes de l'Union pourraient compromettre les avancées duramente obtenues de la réforme de l'asile européen, qui implique également un resserrement. Si l'Allemagne remet en question la mise en œuvre des règles de Dublin, qui définissent les responsabilités en matière d'asile en Europe, un effet domino pourrait se produire. D'autres pays pourraient alors encourager les demandeurs d'asile à continuer leur voyage vers l'Allemagne.

Le ministère de l'Intérieur avait été sceptique quant aux refus la semaine dernière, selon un porte-parole. En ce qui concerne les personnes qui ont demandé la protection en Allemagne, elles doivent d'abord être redirigées vers un centre d'accueil initial en Allemagne. Seulement alors peuvent-elles être transportées vers le pays européen responsable d'elles selon les règles de Dublin. "Ce n'est pas nécessairement le pays voisin d'où le franchissement de la frontière a eu lieu", a déclaré un porte-parole.

Conformément aux Règles de Dublin, dans l'ensemble, le pays responsable d'une procédure d'asile est celui où un migrant est arrivé pour la première fois en Europe. Cependant, d'autres éléments tels que le fait d'avoir des membres de la famille déjà dans un pays peuvent influencer cela.

Le "paquet de sécurité"

À la suite de l'attaque présumée motivée par l'islamisme à Solingen, le gouvernement fédéral a introduit de manière inattendue un "paquet de sécurité", qui a servi de fondement à la réunion. Il comprend des mesures dans trois domaines : une position plus ferme sur le renvoi des demandeurs d'asile rejetés dans leurs pays d'origine, des actions plus decidedes contre le terrorisme islamiste et un durcissement de la loi sur les armes.

Entre autres choses, il est prévu que les demandeurs d'asile pour lesquels un autre pays européen est responsable ne recevront plus de prestations en Allemagne - si ce pays est disposé à les accepter (cas de Dublin). Une interdiction des couteaux à cran d'arrêt et une exclusion plus facile de la protection allemande pour les migrants qui ont commis un crime sont également prévues. "Nous allons publier notre projet de loi rapidement et pousser pour un débat parlementaire rapide", a annoncé Faeser.

La coalition Arc-en-ciel durcit la loi sur l'immigration

La coalition Arc-en-ciel a déjà décidé de plusieurs mesures de durcissement, telles que la facilitation des expulsions au début de l'année. En outre, le chancelier Olaf Scholz (SPD) prévoit de présenter des conclusions d'ici la fin de l'année sur la possibilité de procédures d'asile dans des pays en dehors de l'Europe.

Après le tour fédéral-étatique, Faeser a affirmé que les mesures du gouvernement pour limiter la migration irrégulière avaient été efficaces, et cette approche se poursuivrait. "Il y a 20% moins de demandes d'asile qu'en 2022, 20% plus d expulsions et plus de 30 000 refus à la frontière allemande par nos contrôles frontaliers internes depuis octobre 2023. Pour la première fois, nous avons renvoyé des criminels dangereux en Afghanistan."

Inquiétudes chez Pro Asyl

Également présents figuraient le ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts). Les États étaient représentés par la Hesse pour le côté de l'Union et la Basse-Saxe pour le côté SPD. Des membres des factions de la coalition étaient également présents.

L'organisation refugee Pro Asyl a exprimé des inquiétudes avant la réunion et a exhorté le gouvernement fédéral à s'abstenir d'adopter toute mesure illégale. "La CDU doit assumer sa responsabilité en tant que parti démocratique et ne doit pas attiser davantage la polarisation du débat." Il devrait s'agir de mesures favorisant la démocratie et la cohésion sociale, prévenant la radicalisation vers l'islamisme ou l'extrémisme de droite.

Au vu des préoccupations soulevées par Pro Asyl, il est crucial pour la Coalition Arc-en-ciel de s'assurer que tout changement de politique migratoire est conforme aux principes démocratiques et favorise la cohésion sociale. En outre, explorer d'autres aspects de la question migratoire, tels que l'intégration et les systèmes de soutien, pourrait fournir des solutions précieuses en dehors des refus à la frontière.

