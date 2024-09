L'UE et le SPD reconnaissent la bienveillance dans les questions de migration

Les discussions entre les feux tricolores, le gouvernement fédéral et les États ont commencé concernant des directives d'immigration et de sécurité plus strictes. Bien que les discussions initiales aient commencé avec de nombreux obstacles, l'ambiance après la réunion semble plus modérée. Cependant, la CDU continue de faire pression sur l'urgence. Le ministère de l'Intérieur analyse actuellement les aspects initiaux.

Le représentant de la CDU, Thorsten Frei, a exprimé un optimisme prudent suite à une réunion avec le gouvernement fédéral et les États concernant les prochaines étapes de la politique d'asile et de migration. "L'ambiance lors de la réunion était positive", a déclaré Frei à Berlin. "Il est essentiel pour nous qu'il y ait finalement une diminution des arrivées, que la migration reste contrôlable et adaptable", a souligné Frei.

Les autorités fédérales ont "abordé de manière approfondie les questions qui nous préoccupent", a déclaré Frei. Non seulement il devrait y avoir des contrôles aux frontières, mais le renvoi des individus aux frontières devrait également être une option, a-t-il insisté. "Nous devons examiner si nous pouvons atteindre un point de vue commun sur cette question", a déclaré Frei.

L'Union attend maintenant une réponse rapide du gouvernement fédéral sur cette question, une promesse qu'ils ont faite. Si l'Union estime que des progrès sont possibles, les discussions reprendront la semaine prochaine. La législation pertinente pourrait potentiellement être présentée au Bundestag, a annoncé Frei plus loin.

La ministre de l'Intérieur fédérale, Nancy Faeser, a décrit les consultations avec l'Union et les États comme "ciblées, transparentes et collaboratives" suite à la discussion. Plusieurs points font actuellement l'objet d'une analyse juridique et d'une réflexion supplémentaire. En même temps, elle a déclaré que le paquet de sécurité récemment présenté par la coalition des feux tricolores sera présenté sous forme de projet de loi et débattu au Parlement. D'autres discussions sont prévues.

À la suite de l'attaque terroriste de Solingen, qui a fait trois morts et de nombreux blessés, le président de la CDU, Friedrich Merz, a présenté une liste de revendications concernant la migration, que l'Union souhaite mettre en œuvre rapidement - même si cela nécessite la dissolution de la coalition avec le SPD. Un peu plus tard, les partis des feux tricolores ont présenté leur propre paquet de sécurité, que l'Union a jugé insuffisant malgré la présence de stratégies louables.

Malgré l'atmosphère positive lors de la réunion, la CDU continue de faire pression pour une urgence dans l'application des politiques d'immigration et d'asile. "Nous devons voir des résultats concrets et des mesures rapides de la part du gouvernement fédéral", a déclaré un porte-parole de la CDU.

Dans le sillage de la dernière attaque terroriste et du débat qui a suivi, la CDU a exprimé son engagement à mettre en œuvre des politiques d'immigration plus strictes, même si cela signifie potentiellement la dissolution de la coalition avec le SPD. "La sécurité de nos citoyens n'est pas négociable", a insisté un membre éminent de la CDU.

Lire aussi: