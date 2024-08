L'UE est toujours engagée dans des discussions sur des relations de coopération potentielles avec les Verts au gouvernement.

Günther a souligné l'importance pour les partis démocrates de maintenir des lignes de communication ouvertes entre eux. Il n'inciterait pas activement à faire du Schwarz-Grün l'unique option de coalition au niveau fédéral. "Cependant, je ne recommanderais pas à l'Union de prendre des engagements ou de mener une campagne de coalition à ce stade."

Le ministre-président de Bavière et chef de la CSU, Markus Söder, s'est récemment fermement opposé à une union avec les Verts. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), a soutenu Söder dans ce différend. "La présence des Verts au gouvernement n'est plus une option pour la CDU", a déclaré Kretschmer dans une interview avec Bild (édition du week-end). Kretschmer a attribué l'échec des Verts à leur propre gestion. " Leur inclusion dans le gouvernement était censée combler le fossé entre l'économie et l'écologie. Au lieu de cela, elle l'a élargi."

Le chef d'entreprise parlementaire de la faction CDU/CSU au Bundestag, Thorsten Frei (CDU), a également exprimé son désaccord. "C'est irréalisable avec 'ces Verts'", a-t-il déclaré à Bild. "Les Verts de Habeck prônent des politiques migratoires naïves, des aides financières qui découragent le travail et des prix de l'énergie non compétitifs." Frei a trouvé difficile d'imaginer un changement de politique significatif avec ce parti.

Dans ce contexte, la coalition gouvernementale fait référence au partenariat entre les partis politiques formant la branche exécutive du gouvernement. Compte tenu des déclarations de Kretschmer et de Frei, il est clair qu'ils ne préconisent pas une coalition avec 'le parti des Verts' en raison de leurs politiques perçues sur la migration, les incitations au travail et les prix de l'énergie. La coalition gouvernementale, telle que suggérée par Söder et Kretschmer, semble donc peu probable d'inclure le parti des Verts au niveau fédéral.

