- L'UE est maintenant dans une "merde" sur l'Ukraine.

Secrétaire général du SPD Kevin Kühnert accuse le président de la CDU Friedrich Merz et son parti de mettre leurs positions sur l'Ukraine en suspens en raison de la campagne électorale en Saxe. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Welt-TV, Kühnert a déclaré que l'Union avait fait pression sur le gouvernement fédéral pour de nouvelles livraisons d'armes pendant deux ans, mais qu'ils se sont "simplement tus" maintenant. Il a décrit cela comme une "campagne électorale tactique".

Kühnert a également remis en question la capacité de Merz à devenir chancelier fédéral : "Je ne pense pas que cela suffise pour quelqu'un qui souhaite servir comme chancelier de cette république à partir de l'année prochaine."

À l'approche de l'élection régionale de Saxe le 1er septembre, les sondages indiquent une course serrée entre la CDU et l'AfD. Un récent sondage de l'institut de sondage Insa a placé l'AfD à 32 pour cent et les démocrates-chrétiens juste derrière à 29 pour cent. L'aide allemande à l'Ukraine est également un sujet de campagne électorale. Le ministre-président de la CDU Michael Kretschmer a appelé à une réduction de l'aide en armes, ce qui a été critiqué même au sein de son propre parti. Le président du parti Merz n'a pas commenté cela.

Kühnert a mis en évidence la forte position de l'AfD dans l'élection régionale de Saxe, en déclarant : "Avec l'AfD à 32% dans les sondages, il est clair qu'ils sont une force majeure à prendre en compte dans cette élection". Il a ajouté : "Le fait que les positions de la CDU sur l'Ukraine soient moins bruyantes pendant la campagne électorale pourrait être influencé par la présence de l'AfD et leur position sur le sujet".

