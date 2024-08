L'UE est actuellement dans une spirale descendante en ce qui concerne l'Ukraine

Secrétaire général du SPD Kühnert critique Merz et la CDU sur l'Ukraine, qualifiant de tactique électorale

Le secrétaire général du SPD, Kühnert, accuse le président de la CDU, Merz, et son parti de contourner leur position sur l'Ukraine en raison des élections en Saxe. Dans une conversation avec Welt-TV, Kühnert affirme que l'Union a exercé une pression sur le gouvernement fédéral pour des livraisons d'armes pendant deux ans, mais semble maintenant silencieuse. Il qualifie cela de "déplacement stratégique électoral". Kühnert met également en doute la capacité de Merz à devenir chancelier, déclarant : "Je ne pense pas que cela soit suffisant pour quelqu'un qui vise à devenir chancelier de cette république à partir de l'année prochaine". Les sondages prévoient un combat serré entre la CDU et l'AfD pour les élections régionales en Saxe le 1er septembre. Un récent sondage de l'Ifop place l'AfD à 32 % et les démocrates-chrétiens à 29 %. L'aide allemande à l'Ukraine affecte également la campagne électorale. Le ministre-président CDU, Kretschmer, a notamment plaidé en faveur d'une réduction de l'aide en armes, ce qui a suscité des critiques internes au sein de son propre parti. Le président du parti Merz n'a pas encore commenté cette question.

21:26 Russie inclut des proches de Navalny dans la liste des "terroristes et extrémistes"

La Russie a ajouté au moins neuf individus ayant des liens différents avec le défunt critique du Kremlin, Navalny, à sa liste des "terroristes et extrémistes". Les noms apparaissent sur la liste de surveillance financière du site Rosfinmonitoring. Parmi eux figurent l'ancien secrétaire de presse de Navalny, Yarmysh, la présidente de la Fondation anti-corruption, Pevchikh, et les avocats Mikhailova et Fedulov, résidant en exil. Les détenus en attente de procès Kravzova et Komleva, ainsi que Nisowez du canal YouTube de Navalny et son producteur Volokhonskaya, sont également inclus. Malyarevsky, le programmeur de la Fondation anti-corruption, a également été inclus pour avoir fait un don à la fondation et a été condamné à sept ans de prison.

20:38 Explosion de Nord Stream : la Pologne nie toute implication

Le gouvernement polonais nie toute participation à l'explosion de septembre 2022 dans les pipelines Nord Stream en mer Baltique. Le vice-Premier ministre et ministre de la numérisation polonais, Gawkowski, déclare : "La Pologne n'y est pour rien. C'est un mensonge de dire le contraire", en réponse aux précédentes allégations de l'ancien patron du BND, Hanning. Hanning a suggéré l'implication des autorités polonaises dans l'explosion, affirmant un accord entre les autorités ukrainiennes et polonaises de haut niveau. Gawkowski nie fermement ces allégations, les qualifiant de désinformation russe soutenue par des politiciens et des administrateurs allemands.

20:13 Deux travailleurs humanitaires tués lors de l'évacuation de Kursk

Deux travailleurs humanitaires aidant à l'évacuation des civils à Kursk ont été tués lors d'une attaque, selon les rapports russes. Les deux employés du Front populaire, une union russe d'organisations non gouvernementales, sont morts lorsqu'un projectile a touché leur véhicule dans une zone frontalière de Kursk, selon leur déclaration sur Telegram. Une troisième personne a été blessée.

19:39 Les chefs de deux centres de recrutement arrêtés pour pots-de-vin

Les responsables de deux centres de recrutement près de Kyiv ont été arrêtés pour avoir accepté des pots-de-vin pour exonérer des conscrits du service militaire. "Ukrajinska Prawda" a rapporté la découverte d'enveloppes d'argent et leur saisie lors de perquisitions des lieux et des appartements autour de Bucha et de Boryspil. Les responsables des centres de recrutement et leurs complices ont amassé environ un million de dollars pour leurs services. Jusqu'à présent, 20 individus ont été identifiés qui ont cherché à éviter le service militaire par de tels moyens. Les jeunes Ukrainiens tentent régulièrement d'échapper au service militaire de différentes manières, en essayant souvent de franchir la frontière verte avec les pays voisins. Avec les contrôles renforcés, les gangs de contrebandiers découvrent de nouveaux moyens de transporter les réfractaires à l'étranger - généralement en Roumanie - contre de fortes sommes.

18:51 Les autorités confirment la destruction d'un pont à Kursk

Les autorités confirment la destruction d'un pont à Kursk, empêchant l'évacuation de la région selon les rapports des médias russes. Le pont traversant la rivière Seim aurait été détruit par les forces ukrainiennes, selon TASS, citant les autorités de sécurité locales. Aucun communiqué officiel n'a été publié par le gouvernement de Kyiv. Suite à l'avancée des forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk, des évacuations sont en cours dans le district de Gluschkow, où vivent environ 20 000 personnes.

18:31 Les États-Unis laissent entendre qu'ils augmenteront l'aide militaire à l'Ukraine

L'administration américaine laisse entendre qu'elle va augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. Selon John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale des États-Unis, une annonce officielle est attendue prochainement, comme annoncé sur CNN. Cependant, Kirby ne donne pas de détails.

18:11 L'Ukraine cherche à encourager des négociations "justes" avec la Russie par son offensive dans la région de Kursk

L'Ukraine cherche à persuader la Russie d'engager des négociations "justes" grâce à son offensive dans la région russe de Kursk, selon l'adjoint du président ukrainien, Michailo Podoljak. Podoljak a déclaré que "les actions militaires facilitent la nécessité pour la Russie d'engager des négociations justes". L'Ukraine souligne qu'elle n'a pas l'intention d'annexer définitivement le territoire russe. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères ukrainien, on peut lire que "plus tôt la Russie acceptera d'établir une paix juste, plus tôt les forces ukrainiennes mettront fin à leurs offensives sur le territoire russe". Le président russe Poutine accuse l'Ukraine de chercher à renforcer sa position de négociation avant les futures discussions grâce à son avancée.

17:12 La Biélorussie s'attend à une provocation armée de l'Ukraine à sa frontièreLa Biélorussie s'attend à une provocation armée de l'Ukraine à sa frontière. La tension persiste dans la région, selon le ministre de la Défense biélorusse Viktor Chrenin. Il exprime son inquiétude quant à la possibilité que des unités militaires ukrainiennes stationnées près de la frontière induisent des provocations armées ou organisent des spectacles sur le territoire biélorusse, y compris des actes perpétrés par des factions nationalistes biélorusses. La déclaration de Chrenin a suivi l'incursion de troupes ukrainiennes dans l'oblast russe de Kursk.

16:22 Le Royaume-Uni évalue la faiblesse de la Russie à KurskSelon l'évaluation britannique, la Russie n'était pas suffisamment préparée à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Après un premier désordre, les forces militaires ont été déployées en plus grand nombre dans la région et construisent des positions défensives supplémentaires pour empêcher de nouvelles avancées ukrainiennes. Les forces ukrainiennes ont mené une offensive terrestre dans la région russe de Kursk depuis le 6 août. Cela représente la première telle avancée depuis le lancement de l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022.

16:01 Poutine se rend en Azerbaïdjan, immunité d'arrestationLe président russe Vladimir Poutine se rend dans la république ex-soviétique de l'Azerbaïdjan sur la mer Caspienne alors que des combats opposent les troupes ukrainiennes et russes dans la région de Kursk. Poutine effectuera une visite d'État à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, les 18 et 19 août, a annoncé le Kremlin. L'agenda comprend des discussions avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev concernant le partenariat stratégique entre les deux nations et les questions géopolitiques. Aliyev, qui dirige son pays d'une main de fer et est critiqué pour les violations des droits de l'homme, s'est rendu à Moscou en avril. During Poutine's stay in Baku, several documents are expected to be signed, although the Kremlin did not provide further details.

Poutine, recherché internationalement pour des allégations de crimes de guerre contre l'Ukraine, ne sera pas arrêté en Azerbaïdjan. La république du Caucase du Sud, riche en pétrole et en gaz, est un fournisseur d'énergie crucial pour l'Union européenne. Poutine est également attendu pour commenter les négociations de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

15:17 Pertes dans l'attaque contre un centre commercial à DonetskUn centre commercial dans l'est de l'Ukraine, à Donetsk, a été cible d'une attaque, faisant au moins deux morts et sept blessés, selon les autorités locales. L'agence de presse russe TASS a rapporté ces chiffres en se basant sur les rapports des services d'urgence. Des vidéos diffusées par l'agence de presse russe RIA Novosti montrent une épaisse fumée s'échappant d'un bâtiment en ruines. Selon Denis Pushilin, chef de l'administration de la région de Donetsk, l'attaque a été menée par des forces ukrainiennes, entraînant un incendie massif qui a ravagé plus de 10 000 mètres carrés du centre commercial "Galaktika". Un hôpital a également été touché. Les autorités locales ont rapporté que le district où se trouve le centre commercial a été soumis à des tirs d'artillerie de l'armée ukrainienne. Ces rapports ne peuvent être indépendamment confirmés. Il y a une semaine, au moins 12 personnes ont été tuées et 44 blessées suite à une frappe de missile russe sur un marché dans la ville de Kostiantynivka dans la région de Donetsk, selon les chiffres officiels.

Les autorités ukrainiennes tentent à nouveau de démolir le pont reliant la péninsule de Crimée, selon les rapports russes. Ce pont a été annexé par Moscou. Selon la défense aérienne russe, ils ont réussi à abattre 12 missiles ATACMS dirigés vers le pont, comme annoncé par le ministère de la Défense russe à Moscou. Malheureusement, le ministère n'a pas fourni de preuve pour étayer cette affirmation. Ces allégations ne peuvent être indépendamment vérifiées. Cependant, l'Ukraine a constamment exprimé son intention de démolir le pont une fois qu'elle aura la force militaire nécessaire pour y parvenir, car la construction de ce pont était illégale.

De plus, le ministère de la Défense de Moscou a rapporté plusieurs attaques de drones par des drones aériens et maritimes ukrainiens sur la Crimée. Heureusement, il n'y a eu aucun dommage signalé. Il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités ukrainiennes concernant ces attaques sur la péninsule.

14:29 Les autorités ukrainiennes exhortent à une évacuation rapide de PokrovskLes forces russes ont ciblé la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk depuis un certain temps. Par conséquent, les autorités ukrainiennes exhortent les résidents de la ville, située dans la région de Donetsk, à évacuer plus rapidement à mesure que les troupes russes avancent. "L'ennemi progresse à un rythme rapide", peut-on lire sur un post Telegram. Il ne reste que peu de temps pour "rassembler ses affaires personnelles et se rendre dans des régions plus sûres".

13:59 Dans les bois : les Russes affirment avoir détruit des HIMARS américains en UkraineDepuis que l'Ukraine utilise des lanceurs de roquettes HIMARS américains contre l'invasion russe, cet système d'armes cause de sérieux problèmes aux envahisseurs. Maintenant, les troupes de Moscou semblent avoir remporté une victoire importante : des drones suivent un HIMARS, suivi d'une vidéo montrant une explosion massive.

13:34 Un corps de volontaires controversé encourage les soldats russes à se rendreUn corps de volontaires russes combattant du côté ukrainien a appelé les soldats russes à se rendre. "Vos conseillers politiques, confortablement installés dans la salle de derrière, vous disent de ne pas vous rendre mais d'activer votre propre grenade", écrivent les combattants de la "Légion de la liberté de la Russie" sur Telegram. "Il vaut mieux vivre que mourir pour une médaille de commandant", ajoutent-ils. Ceux qui souhaitent se battre pour un "meilleur avenir pour la Russie" peuvent également changer de camp et rejoindre la légion. "Nous sommes prêts à communiquer avec quiconque exprime le désir de retourner ses armes contre le Kremlin", déclare la "Légion de la liberté de la Russie" et des groupes similaires tels que le "Corps volontaire russe". L'historien et journaliste Nikolay Mitrokhin a un jour déclaré à ntv.de que ces unités sont souvent associées à l'extrémisme de droite. De nombreux analystes considèrent leur importance militaire comme faible et suspectent qu'ils cherchent principalement l'attention des médias.

13:03 Russie revendique la capture du village ukrainien de SerhijiwkaLes troupes russes sont supposées avoir pris le village de Serhijiwka dans la région orientale ukrainienne de Donetsk, selon l'agence de presse russe TASS, se basant sur des informations du ministère de la Défense. Ces allégations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. La Russie annonce fréquemment la capture de villages, créant l'impression que ses forces font des progrès rapides. Cependant, le tempo de l'offensive dans le Donbass reste lent, et les villages capturés sont souvent considérablement endommagés. Les forces ukrainiennes se retirent souvent pour protéger la vie de leurs soldats face à la forte pression de l'invasion russe dans le Donbass.

12:20 Munz : "La réaction de Kursk montre : de nombreux Russes se fichent de la guerre"Le militaire russe rencontre des défis significatifs pour repousser l'assaut ukrainien dans la région de Kursk. Le correspondant de ntv Rainer Munz explique pourquoi Moscou n'envoie pas de troupes supplémentaires de Donetsk et fournit des aperçus de la façon dont la situation est perçue par la population.

11:57 Ukraine signale des attaques russes dans le DonbassSelon le quartier général ukrainien, les troupes russes continuent d'engager des attaques actives dans la région du Donbass. Des combats intenses sont signalés dans les zones de Pokrovsk, Torez et Kurakhove. Le quartier général à Kyiv signale un total de 144 engagements militaires au cours des dernières 24 heures. Les forces russes ont attaqué à l'aide de nombreux raids aériens et d'artillerie, mais ces attaques ont finalement été repoussées, selon le rapport militaire. Les troupes russes cherchent à soumettre l'ensemble de la région du Donbass.

11:23 La Russie déclare l'alliance allemande "Organisation indésirable"Une alliance allemande composée de politiciens régionaux et locaux russes qui condamnent la guerre contre l'Ukraine a été classée comme "organisation indésirable" par la Russie. Des représentants de l'organisation "Députés de la Russie paisible" sont supposés participer à des événements avec une "orientation hostile envers la Russie" en Allemagne, selon les agences russes. "Ils diffusent des informations trompeuses sur les activités des organismes d'État russes et soutiennent des organisations extrémistes", a déclaré le Bureau du procureur général. Selon leurs propres déclarations, l'alliance compte 74 députés régionaux et locaux indépendants, dont beaucoup ont depuis fui en exil. "Tous les participants à l'association considèrent le régime de Poutine comme criminel, condamnent l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et prônent une voie démocratique pour la Russie et la décentralisation du pouvoir", indique le site web de l'organisation.

10:07 Les Marder allemands à Kursk enflamment les médias pro-russes - Journaliste répond avec virulenceL'utilisation de véhicules de combat d'infanterie Marder fournis par l'Allemagne par l'Ukraine dans la région russe de Kursk suscite l'indignation des médias pro-russes. La prétention non fondée selon laquelle l'Allemagne lance une nouvelle offensive de type Seconde Guerre mondiale prend de l'ampleur. Une vidéo manipulée est souvent partagée comme preuve. Le journaliste ukrainien Illia Ponomarenko, connu pour son travail, répond sur la plateforme X : "L'Allemagne actuelle est très différente, avec des mentalités et des valeurs divergentes. C'est une entité entièrement différente de son passé et elle ne mérite pas ces insultes. Au contraire, dans la défense européenne actuelle, l'Allemagne se tient fermement comme le deuxième plus grand fournisseur d'aide à l'Ukraine." Ponomarenko souligne que les chars à Kursk sont ukrainiens, fournis par l'Allemagne pour soutenir la démocratie ukrainienne dans son autodéfense. "Ce sont bien Putin et ses généraux sans pitié, détruisant des villes entières, qui méritent d'être comparés aux nazis, s'il y en a."

09:57 La force aérienne ukrainienne abat tous les drones russesLa force aérienne ukrainienne affirme avoir intercepté avec succès tous les cinq drones lancés par les forces russes vers des cibles ukrainiennes pendant la nuit. Trois des drones étaient de type Shahed iranien, tandis que les types des deux autres ont été identifiés. Selon la force aérienne ukrainienne, la Russie a également utilisé trois missiles balistiques Iskander-M, et les gouverneurs des régions de Kyiv et de Kirovohrad rapportent aucun dommage ni victime suite à l'attaque. Les forces russes utilisent parfois des drones bon marché pour localiser les positions de défense aérienne ukrainiennes et des manœuvres de tromperie.

09:32 Correspondant de ntv Kriewald : "L'Ukraine démontre : nous aidons - nous n'envahissons pas"L'Ukraine contrôlerait allegedly 1,150 kilomètres carrés et 82 settlements dans la région russe de Kursk, selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald. L'Ukraine cherche à inviter des organisations d'aide dans la région pour montrer ses bonnes intentions, mentionne Kriewald. Entre-temps, une "deuxième Bachmut" se prépare dans la ville de Donetsk de Pokrovsk :

08:48 "Panne du système" dans le Tu-22M3 : la Russie perd un bombardier supersonique dans un crash en SibérieUn bombardier Tu-22M3 à moyenne portée s'est écrasé près d'Irkoutsk en Sibérie, causant un revers important pour l'armée de l'air russe. L'avion Tupolev peut être équipé de missiles guidés, de missiles de croisière et potentiellement de missiles hypersoniques "Kinshal".

08:04 Avancée ukrainienne dans le Kursk : des avertissements de guerre mondiale III à nouveau - Député russeL'avancée de l'Ukraine dans le Kursk russe a prétendument amené le monde au bord d'un conflit mondial, selon le député russe Mikhail Sheremet. Membre du comité de défense, Sheremet affirme que l'Occident soutient l'Ukraine dans son agression. "Avec la présence d'équipement militaire occidental, l'utilisation de munitions occidentales dans des attaques contre l'infrastructure civile, et des preuves irréfutables de l'implication étrangère dans des attaques sur le territoire russe, on peut supposer que le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale", a déclaré Sheremet à l'agence de presse d'État russe RIA. À la fois les États-Unis et l'Allemagne affirment ne pas avoir participé à la planification stratégique de l'offensive du Kursk. De nombreux analystes comme l'ISW croient que les avertissements de la Russie concernant une troisième guerre mondiale ou des menaces nucléaires visent à instiller la peur et à dissuader les gouvernements occidentaux de soutenir davantage Kyiv.

07:22 ISW : "Manque de prospective stratégique" de Poutine et de la direction russeLe Kremlin et le commandement militaire russe ont créé une "structure de commandement complexe, embrouillée et pour l'instant inefficace" en réponse à l'attaque ukrainienne sur le Kursk, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Cela révèle que le Kremlin n'a pas considéré la possibilité d'une invasion ukrainienne importante, affirme l'ISW. La frontière a été traitée comme une ligne de front statique depuis l'automne 2022 et "probablement pas suffisamment planifiée pour les scénarios de défense potentiels face au territoire russe". L'ISW conclut que le Kremlin réfléchit maintenant aux zones frontalières russes que l'Ukraine pourrait attaquer suite à une réévaluation de leur stratégie de défense. Cela souligne que la direction russe manque de prospective stratégique.

06:40 Succès ukrainien en Crimée : les médias ukrainiens rapportent des attaques contre des ferrys et des bateauxLes forces ukrainiennes ont prétendument attaqué la région de Crimée pendant la nuit. Selon Sergey Bratchuk, porte-parole de l'administration militaire dans la région d'Odessa, des dommages préliminaires ont été signalés sur un ferry dans le port de Kerch près du pont de Crimée et sur un bateau à Chornomorske dans la région de Krasnodar. "Des investigations supplémentaires sont en cours." Au cours des dernières semaines et des mois, l'Ukraine a rapporté de multiples cas de sabordage de ferrys et de bateaux qui étaient prétendument utilisés à des fins militaires. Il semble également qu'un sous-marin ait été immergé :

05:59 CNN : Les États-Unis déclinent le déploiement des ATACMS dans le Kursk - une stratégie alternative préféréeSelon un rapport de CNN, les États-Unis continuent de refuser le déploiement de missiles ATACMS à portée étendue des stocks américains dans la région du Kursk. Cette fois-ci, however, la préoccupation principale n'est pas l'escalade. Le diffuseur rapporte, citant des officiels du gouvernement, que les États-Unis estiment que les ATACMS pourraient être mieux utilisés contre la région de Crimée, qui est sous occupation russe.

05:19 Zelensky : les fournitures nécessaires pour les troupes de l'est de l'Ukraine sont arrivéesSous la pression croissante des troupes russes dans l'est de l'Ukraine, Kyiv se concentre considérablement sur la défense dans la région de Donbass. Dans son adresse vidéo quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a souligné que la plupart des attaques russes ont lieu à Toretsk et Pokrovsk. Les fournitures nécessaires ont déjà été livrées, déclarant : "Tout ce qui est nécessaire pour l'instant". Cependant, Zelensky n'a pas donné d'informations sur le déploiement de troupes supplémentaires vers les zones hautement contestées. Le quartier général général à Kyiv a rapporté en soirée qu'il y avait eu 68 engagements depuis le début de la journée.

03:46 Le gouverneur : un bombardier stratégique Tu-22M3 s'est écrasé en Sibérie russeLe gouverneur de la région d'Irkoutsk en Sibérie russe, Igor Kobzev, a rapporté l'écrasement d'un bombardier stratégique Tu-22M3. La cause supposée est un défaut technique. Selon Kobzev, citant le ministère de la Défense russe, un membre d'équipage est décédé, tandis que le reste de l'équipage de quatre personnes a réussi à s'échapper et a été transporté à l'hôpital.

23:08 Ukraine : les combattants étrangers et leur famille peuvent obtenir la citoyennetéLe ministère de la Défense ukrainien a annoncé que les volontaires étrangers servant dans les forces de défense ukrainiennes et leur famille seront éligibles pour obtenir la citoyenneté ukrainienne. Cette déclaration a été faite par le président Volodymyr Zelensky, qui a exprimé sa gratitude envers les guerriers défendant l'État ukrainien, son peuple et son indépendance. Ils seront reconnus avec un soutien maximal, y compris la citoyenneté ukrainienne. Cela s'applique également à leur famille.

22:33 Les États-Unis approuvent la vente de 600 missiles Patriot à l'AllemagneLe gouvernement américain a approuvé une vente potentielle de jusqu'à 600 missiles et autres équipements pour les systèmes de défense aérienne Patriot à l'Allemagne. Selon l'Agence de coopération en matière de sécurité

22:14 SBU : L'Ukraine élargit sa liste d'échange de prisonniersLe Service de sécurité d'Ukraine (SBU) priorise le retour en toute sécurité des défenseurs ukrainiens capturés par les Russes. Le SBU et les forces de défense travaillent activement à augmenter le fonds d'échange en capturant plus de soldats russes sur le champ de bataille. Selon le directeur du SBU, Vasyl Maliuk, lors d'une conférence de presse conjointe avec les chefs du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du renseignement de la Défense (GUR), du service de renseignement extérieur (SZRU) et du défenseur des droits de l'homme du Parlement, "le retour en toute sécurité des défenseurs ukrainiens est une priorité absolue fixée par le commandant en chef, le président Volodymyr Zelensky". L'armée ukrainienne a capturé plus de 100 soldats russes et tchétchènes lors de son avancée vers la frontière russe dans la région de Kursk, selon ses données.

21:46 La Pologne honore ses héros de guerre, tire un parallèle avec PoutineLa Pologne a célébré sa victoire sur l'Armée rouge par un défilé militaire à Varsovie. Des chars, des soldats et des avions de chasse des États-Unis et des nations alliées ont participé au défilé, suivi par des milliers de spectateurs. Le président Andrzej Duda a exhorté à l'armement et à la force dans un discours avant le défilé, déclarant : "Nous devons nous armer et construire une capacité telle que personne n'ose nous attaquer". L'événement était le point d'orgue des cérémonies commémoratives de la Pologne pour célébrer la victoire de l'armée polonaise sur les troupes de l'Union soviétique lors de la bataille de Varsovie en 1920. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a écrit une lettre aux soldats, déclarant que ce jour honore les épisodes les plus marquants de l'histoire de l'armée polonaise, rendant hommage au sacrifice de l'indépendance et de la liberté. "Ce jour, nous rendons hommage à tous les héros qui ont combattu pour leur pays depuis sa création", a-t-il expliqué.

Jacek Szelenbaum, un spectateur de 60 ans, a déclaré que bien que le défilé soit un spectacle, il apprécie de voir les armes modernes de l'armée et la présence d'alliés internationaux. "Nous avons un sentiment de confort en sachant que nous avons ces armes avancées et le soutien de nos partenaires - Américains, Britanniques, Roumains et autres. C'est crucial dans cette situation, car la Pologne ne peut pas compter sur sa propre puissance pour faire face à Poutine", a expliqué Szelenbaum.

20:59 Le lieutenant général Christian Freuding révèle plus d'aide militaire allemande à l'Ukraine (mise à jour de l'article)Le coordinateur de l'aide militaire allemande, le lieutenant général Christian Freuding, est revenu de discussions en Ukraine (voir également l'entrée à 16h46). Dans la série vidéo allemande "Nachgefragt", Freuding révèle les types d'armes que l'Allemagne fournira à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Il indique que l'accent est mis sur la fourniture de systèmes de défense aérienne supplémentaires, de systèmes d'artillerie, d'armes à feu, de drones, de chars et de véhicules blindés. Plus précisément, deux batteries à moyenne portée IRIS-T SLM et deux batteries à courte portée IRIS-T SLS seront livrées à l'Ukraine d'ici la fin de l'année 2024. De plus, dix canons antiaériens Gepard de type IRIS-T avec deux canons de 35 mm seront livrés. Près de 30 chars Leopard 1A5 rénovés par des spécialistes de Rheinmetall sont également en route. Plus de 400 véhicules blindés MRAP seront fournis. Les systèmes d'artillerie prendront la forme de 12 systèmes d'artillerie automoteurs PzH-2000 et de quatre canons automoteurs à roues Zuzana 2.

20:20 Cinq civils tués dans des attaques russes dans le sud et l'est de l'Ukraine selon les autoritésDans le sud et l'est de l'Ukraine, les autorités confirment la mort de cinq civils suite aux attaques russes. Deux personnes ont été tuées dans une frappe aérienne dans le nord-est de Kharkiv. Des morts ont également été signalées dans l'est de Donetsk suite à des tirs d'artillerie. Dans la région du sud de Kherson, un homme est décédé dans une attaque de drone. Un autre mort dans la région de Kherson, précédemment blessé dans une attaque, est décédé à l'hôpital, selon les autorités. Pour l'instant, les citoyens de Pokrovsk, notamment les familles avec enfants, sont invités à évacuer la ville car l'ennemi avance "à une vitesse fulgurante" vers elle dans la région de Donetsk. L'armée russe continue son offensive dans la partie est de l'Ukraine, selon le gouvernement ukrainien. Moscou annonce avoir repris le contrôle d'Ivanyivka dans la région de Donetsk, un village situé à seulement 15 kilomètres du hub de transport stratégiquement important de Pokrovsk.

