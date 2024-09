L'UE envisage actuellement de réduire les taxes alimentaires.

En raison des protestations des agriculteurs, l'UE a proposé des suggestions de son conseil d'experts. Cela inclut la proposition de baisses d'impôts sur les produits alimentaires et l'introduction d'une nouvelle étiquette de bien-être animal pour améliorer les normes agricoles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé son intention d'analyser soigneusement ces suggestions pour élaborer un nouveau concept pour l'alimentation et l'agriculture en Europe.

Considérant la hausse des prix des denrées alimentaires dans de nombreuses régions, les experts de l'UE recommandent des "incitations pour les consommateurs grâce à des exonérations fiscales". Les États membres devraient utiliser cela pour rendre les aliments plus abordables, en particulier pour les ménages à faible revenu.

Examen des réglementations sur l'étiquetage des denrées alimentaires

Les experts proposent également de réviser les réglementations de l'UE sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Depuis la fin de 2016, l'UE impose que certains détails, tels que la teneur en sucre ou en sel des aliments, soient mentionnés sur l'emballage. De plus, les mesures utilisées dans la publicité ciblant les enfants devraient être examinées. Contrairement aux premières hypothèses, les experts ne préconisent pas une diminution de la consommation de viande.

Von der Leyen a affirmé : "Notre objectif est une agriculture et une industrie alimentaire florissantes et diversifiées qui enrichissent nos citoyens et rémunèrent nos agriculteurs pour la gestion de nos ressources naturelles précieuses de manière plus durable."

Envisager un meilleur traitement pour les agriculteurs

Elle vise à établir un "système plus équitable" pour les agriculteurs, a déclaré Von der Leyen à la presse. Les agriculteurs se retrouvent souvent à vendre leurs produits à un prix inférieur au coût de production. Cependant, son objectif principal est une "bureaucratie réduite". Avant les élections européennes de juin, Von der Leyen avait déjà laissé entendre un glissement vers moins de réglementations environnementales et climatiques en raison de la pression du groupe conservateur.

Le rapport résume les conclusions d'une table ronde que Von der Leyen a initiée en janvier à la suite des protestations des agriculteurs dans divers pays de l'UE. Les participants comprenaient des organisations d'agriculteurs et de l'environnement, l'industrie alimentaire et d'autres parties prenantes clés. Le rapport a été élaboré par Peter Strohschneider, ancien président de la Fondation allemande pour la recherche, qui a dirigé la Commission allemande pour l'agriculture de l'avenir jusqu'à l'été 2021.

Compte tenu des recommandations ci-dessus, l'UE devrait travailler en étroite collaboration avec ses États membres pour mettre en œuvre ces changements, afin que le secteur agricole de l'UE tire parti de ces réformes. De plus, l'engagement de l'UE en faveur de meilleurs traitements pour les agriculteurs devrait aller au-delà des propositions, aboutissant à des améliorations significatives de leur situation financière.

Lire aussi: