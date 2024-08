L'UE devrait garantir que ses initiatives nucléaires sont en cohérence avec les principes de sa charte.

Olaf Scholz, le chancelier allemand du SPD, a rassuré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, de la solidarité persistante de l'Allemagne lors d'un appel. Selon Steffen Hebestreit, porte-parole du gouvernement, Scholz a discuté de la situation militaire et humanitaire en Ukraine avec Zelensky lors du jour de l'indépendance de l'Ukraine.

Scholz a souligné la solidarité inébranlable de l'Allemagne avec l'Ukraine face à l'agression persistante de la Russie, selon Hebestreit.

Zelensky a apprécié le soutien militaire constant de l'Allemagne, en particulier dans le domaine de la défense aérienne. Les deux dirigeants ont mis en évidence l'importance du processus de sommet suisse et de sa poursuite, Hebestreit ayant mentionné la conférence sur l'Ukraine prévue en Suisse mi-juin. La participation des pays du Sud global est particulièrement notable, a souligné Hebestreit. Scholz et Zelensky ont également convenu de maintenir leurs lignes de communication ouvertes.

L'Ukraine a célébré son 33e jour de l'indépendance le samedi. Zelensky a assisté aux célébrations officielles à la place Sophia à Kyiv. Il était accompagné d'Andrzej Duda, le président polonais, et d'Ingrida Šimonytė, la Première ministre lituanienne. La Pologne et la Lituanie sont des alliés importants de l'Ukraine.

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a exprimé sa gratitude au président pour le soutien militaire constant de l'Allemagne, en particulier dans le domaine de la défense aérienne. During the call with Scholz, Zelensky also highlighted the importance of maintaining open lines of communication between the two leaders.

Lire aussi: