- L'UE accorde la priorité aux rejets aux frontières dans sa stratégie.

La Union priorise la renforcement de la sécurité aux frontières comme principal axe des discussions migratoires à venir. Le responsable de la Union, Thorsten Frei (CDU), a déclaré à "Bild" : "Les expulsions ne résoudront pas le problème persistant de la migration. Nous devons nous attaquer à la source du problème, et cela signifie : les refus à la frontière. Nous plaiderons en faveur de cela lors des discussions sur l'asile." Frei a également exprimé des doutes quant aux réductions budgétaires prévues pour les "réfugiés de Dublin" par le gouvernement de la coalition, comme indiqué dans le "Post rhénan".

Après une attaque au couteau présumée d'inspiration islamiste à Solingen ayant fait trois morts, le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a entamé des discussions avec des pays étrangers et la Union (le plus grand parti d'opposition) sur les conséquences potentielles. La première réunion aura lieu la semaine prochaine. L'administration fédérale a également annoncé une série de mesures, notamment des réductions budgétaires pour les réfugiés dont la responsabilité incombe à d'autres pays de l'UE. L'Allemagne a renvoyé des Afghans dans leur pays pour la première fois depuis que les Talibans ont repris le pouvoir il y a trois ans, à bord d'un vol de retour le vendredi suivant l'attaque. Selon des sources gouvernementales, ce vol avait été préparé depuis longtemps.

Rhine : Le paquet de mesures du gouvernement est "des ajustements insignifiants"

Le président de la conférence des ministres-présidents, Boris Rhein (CDU), a commenté le paquet de mesures proposé par le gouvernement de la "feuille de route", en déclarant aux médias bavarois : "Ce n'est pas entièrement faux, mais ce ne sont que des ajustements insignifiants." Le gouvernement de la "feuille de route" continue d'éviter une action décisive et n'a toujours pas abordé la question fondamentale : "Comment empêcher plus de personnes d'entrer dans le pays ?"

Le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann (CSU), a critiqué les propositions limitées dans le paquet migration présenté par le gouvernement de la "feuille de route", telles que l'expansion des intérêts d'expulsion et l'exclusion plus stricte des criminels d'un statut de protection. "Le reste reste malheureusement encore très vague ou apporte presque rien, comme la suggestion de ne plus fournir de prestations dans les cas de Dublin avec l'accord de l'État membre dans lequel le demandeur d'asile est entré dans l'UE", a élaboré Herrmann dans Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Frei : Peu d'impact des coupes pour les réfugiés de Dublin

Thorsten Frei (CDU) a abordé les coupes prévues pour les demandeurs d'asile déjà enregistrés dans un autre pays de l'UE, en déclarant au "Post rhénan" : "Ces coupes affectent beaucoup moins de cas qu'on le croit généralement." Seuls les cas sont touchés "lorsque la demande de renvoi a été approuvée et que la sécurité sociale existe dans le pays receveur. Cela réduit considérablement la portée d'application."

Frei a expliqué que d'autres pays de l'UE affectés doivent agreeing before those individuals can no longer receive benefits in Germany beyond the crucial minimum. This agreement is not always granted. "And in the future, our neighboring countries will likely deny consent even more often than they already do or register fewer individuals," Frei forecasted.

The suspected Solingen attacker is said to have entered Germany as a refugee through Bulgaria. Bulgaria agreed to a return; however, this didn't materialize for unspecified reasons.

Greens: Union is deceiving the public

Green party vice-fraction leader Konstantin von Notz accused the Union of proposing impractical measures. Von Notz stated, "Suggesting mass deportations to Syria or Afghanistan is currently impossible or that international law can simply be disregarded is misleading the public and argumentation at its most dishonest."

Germany deported 28 Afghan criminals to their homeland for the first time since the Taliban seized control three years ago. Interior Minister Nancy Faeser confirmed this. All deportees were men, as reported by the German Press Agency. Among those were sex offenders and violent offenders, according to the participating states.

Chancellor Scholz described the deportation flight as a message to all criminals. "It's a clear message: Those who commit crimes cannot expect that we will not deport them, as we will try to do so, as shown in this case," Scholz declared at a campaign event near Leipzig.

